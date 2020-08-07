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Бассейн

Плавательным бассейнам разрешили возобновить работу

© PIXABAY / stevepb
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1701)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200807/31211469/plavatelnym-basseynam-razreshili-vozobnovit-rabotu.html

Администраторов этих рекреационных зон обязали строго следовать инструкциям по предотвращению распространения COVID-19.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Плавательные бассейны вновь откроют двери — такое решение на заседании в пятницу приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья.

После анализа текущей эпидемиологической ситуации, а также оценки уровня соблюдения мер общественного здравоохранения, члены комиссии решили, что с понедельника, 10 августа, плавательные бассейны могут возобновить свою деятельность. Администраторы этих рекреационных зон должны будут строго следовать инструкциям по предотвращению распространения инфекции COVID-19.

Необходимо строго соблюдать чистоту и проводить частую дезинфекцию в зонах отдыха, количество посетителей плавательного бассейна не должно превышать 50 процентов от его максимальной вместимости, поток посетителей должен быть хорошо управляем, чтобы избежать скопления людей, перед входом на территорию обязателен эпидемиологический контроль.

В зависимости от развития эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть пересмотрены, отмечает комиссия.

© Sputnik / Alexey Malgavko
Возобновление работы бассейнов – "за" и "против": что говорят эксперты

С текстом постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья №23 от 7 августа 2020 года можно познакомиться здесь.

Работа бассейнов и пляжей в Молдове была приостановлена с 1 августа для того, чтобы минимизировать риски заражения коронавирусом нового типа. Позднее, 3 августа, премьер-министр Ион Кику заявил, что бассейны смогут возобновить работу к концу текущей недели при условии, что предприниматели обеспечат выполнение всех мер по предотвращению распространения инфекции. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1701)

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Теги:
коронавирус, бассейны Кишинева


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