ANTA ответило на протест водителей фур, перекрывших дорогу в Леушенах

Автомобильные перевозчики не соблюдают международные соглашения и продолжают нарушать закон в области пассажирских перевозок, заявило агентство.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA) отреагировало на действия автоперевозчиков, которые 6 августа перекрыли подъездную дорогу к пограничному пункту Леушены-Албица и требовали отменить ограничения на передвижение, введенные из-за пандемии COVID-19.

В заявлении ANTA сообщается, что власти Румынии включили Республику Молдова в список стран с повышенным риском заражения COVID-19. То есть, в соответствии с Решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям Румынии №36 от 21 июля 2020 года, граждане Молдовы, которые не подпадают под категории исключений, объявленных румынскими властями, не имеют права въезжать на территорию Румынии.

Обновленная информация об ограничительных мерах, применяемых иностранными властями для предотвращения распространения инфекции COVID-19, размещена на сайте агентства, отмечают в ANTA.

Тамтакже напомнили, что автомобильные перевозки пассажиров на территории ЕС разрешаются только на условиях, предусмотренных европейским соглашением Interbus, которые подразумевают соблюдение строгих стандартов. Об этом говорилось и на рабочей встрече с операторами автотранспорта, которая состоялась в Кишиневе 31 января 2020 года.

Однако большинство перевозчиков не выполнили условия, согласованные в ходе встречи, подчеркивает ANTA. Ситуацию не удалось исправить и после повторных встреч с операторами, в том числе в июне 2020 года.

Агентство сообщило, что получает многочисленные жалобы от граждан, а также от ассоциаций работодателей относительно незаконных услуг по перевозке людей.

С января по август инспекторы ANTA ежедневно проводили проверки с целью выявления незаконных перевозчиков. В течение этого периода было составлено более двухсот протоколов о правонарушениях. Участились и случаи ДТП с участием микроавтобусов за рубежом, в том числе в Румынии, Венгрии, Греции, Германии.

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В этом контексте Национальное агентство автомобильного транспорта предупредило водителей и экономических агентов о необходимости соблюдать положения двусторонних межправительственных соглашений, подписанных Республикой Молдова с иностранными государствами и соглашения Interbus.

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