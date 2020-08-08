Реки и озера в Молдове засыхают: прогнозы гидрологов не радуют

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В малых реках Молдовы на 20% меньше воды, чем установленная норма для дебета. Чтобы повысить уровень воды в небольших артериях, нужны обильные осадки, которые должны идти в стране в течение довольно продолжительного времени. Об этом в комментарии Sputnik заявила глава управления гидрологических прогнозов Госгидрометеослужбы страны Валентина Череш.
Утомленные солнцем: зарегистрировано усиление жары во всем мире>>>
Как отметила специалист, если не будет осадков, то есть риски того, что небольшие реки исчезнут с гидрологической карты страны.
"Существует такая опасность. Согласно нашим наблюдениям и тенденциям последних лет, есть небольшие реки, в которых некоторые участки уже пересохли. Есть озера, пруды, которые полностью высохли за три-четыре года", - сказала Череш.
Специалист обратила внимание на то, что наряду с повышенной температурой воздуха, отсутствием осадков водоемы пересыхают и по причине человеческого фактора. Огромная проблема заключается в незаконном обустройстве озер на реках, что противоречит нормам.
В Молдове - сразу несколько "горячих" предупреждений: что говорят спасатели>>>
"Человек в своем саду копает и обустраивает озеро, а вода, конечно же, идет из реки. Аналогичная ситуация и с орошением, которое осуществляется без определенных расчетов или разрешений на больших территориях и приводит к высыханию рек", - отметила собеседница.
"Были сильные дожди и очень обильные, в верховьях обеих рек, наводнения в июне-июле, и теперь сохраняется нормальный дебет в Днестре и Пруте. Он немного ниже установленной нормы, но вода есть. А вот ситуация с малыми реками катастрофическая", - утверждает Череш.
Лето скоро изменится, ученые составили точный прогноз и выяснили как>>>
Из-за климатических изменений за последние годы погода преподносит сюрпризы, а осадки носят временный характер.
"Изменение климата и глобальное потепление вызывают эти резкие изменения погоды. Внезапно ливень, а затем резко начинается засуха. Это не медленный переход от одних погодных условий к другим, поэтому у нас бывают длительные периоды без осадков", - сказала руководитель управления гидрологических прогнозов.
Специалист считает, что если в ближайшие две недели не будет осадков в верховьях Днестра и Прута, то и эти две реки может затронуть гидрологическая засуха.
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.
Помимо этого в стране до 8 августа действуют еще два "желтых кода" в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью.
Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>