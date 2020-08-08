Реки и озера в Молдове засыхают: прогнозы гидрологов не радуют

В Молдове установилась засуха. Пока состояние рек Днестр и Прут оценивается гидрологами, как удовлетворительное, хотя уровень воды в них немного ниже установленных норм. А вот ситуация с малыми реками катастрофическая.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. В малых реках Молдовы на 20% меньше воды, чем установленная норма для дебета. Чтобы повысить уровень воды в небольших артериях, нужны обильные осадки, которые должны идти в стране в течение довольно продолжительного времени. Об этом в комментарии Sputnik заявила глава управления гидрологических прогнозов Госгидрометеослужбы страны Валентина Череш.

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По ее словам, то, что на определенном участке водоема смогут выпасть обильные осадки, существенно не повлияет на изменение ситуации к лучшему. Да, на этом отрезке реки уровень воды немного повысится, но затем резко снизится.

Как отметила специалист, если не будет осадков, то есть риски того, что небольшие реки исчезнут с гидрологической карты страны.

"Существует такая опасность. Согласно нашим наблюдениям и тенденциям последних лет, есть небольшие реки, в которых некоторые участки уже пересохли. Есть озера, пруды, которые полностью высохли за три-четыре года", - сказала Череш.

Специалист обратила внимание на то, что наряду с повышенной температурой воздуха, отсутствием осадков водоемы пересыхают и по причине человеческого фактора. Огромная проблема заключается в незаконном обустройстве озер на реках, что противоречит нормам.

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"Человек в своем саду копает и обустраивает озеро, а вода, конечно же, идет из реки. Аналогичная ситуация и с орошением, которое осуществляется без определенных расчетов или разрешений на больших территориях и приводит к высыханию рек", - отметила собеседница.

Государственная гидрометеорологическая служба, объявила "желтый код" опасности из-за низкой водности на малых реках и водоемах Молдовы. Это связано с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха. Но на главных водных артериях Молдовы - Днестре и Пруте - пока нет опасности гидрологической засухи.

"Были сильные дожди и очень обильные, в верховьях обеих рек, наводнения в июне-июле, и теперь сохраняется нормальный дебет в Днестре и Пруте. Он немного ниже установленной нормы, но вода есть. А вот ситуация с малыми реками катастрофическая", - утверждает Череш.

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Из-за климатических изменений за последние годы погода преподносит сюрпризы, а осадки носят временный характер.

"Изменение климата и глобальное потепление вызывают эти резкие изменения погоды. Внезапно ливень, а затем резко начинается засуха. Это не медленный переход от одних погодных условий к другим, поэтому у нас бывают длительные периоды без осадков", - сказала руководитель управления гидрологических прогнозов.

Специалист считает, что если в ближайшие две недели не будет осадков в верховьях Днестра и Прута, то и эти две реки может затронуть гидрологическая засуха.

До 10 августа на большей части Молдовы действует "желтый код" гидрологической опасности. Госгидрометеорологическая служба попросила граждан рационально использовать водные ресурсы.

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

Помимо этого в стране до 8 августа действуют еще два "желтых кода" в связи с жаркой погодой и чрезвычайной пожарной опасностью.

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