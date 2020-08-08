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Республиканский центр скорой медицинской помощи, Тирасполь, Приднестровье

В Приднестровье намерены закупить авто и мебель для медучреждений

Пресс-служба президента Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200808/31207035/v-pridnestrove-namereny-zakupit-avto-i-mebel-dlya-meduchrezhdeniy.html

Закупку транспорта и обновление мебели в регионе собираются разделить на три ближайших года – с 2021 по 2023.

ТИРАСПОЛЬ, 8 авг – Sputnik. В Приднестровье собираются обновить автопарк и мебель в медицинских учреждениях. Об этом говорилось на совещании исполнительного органа власти, проходившего в виде видеоконференции.

"В различные лечебно-профилактические учреждения необходимо порядка 37 автомобилей для транспортировки пациентов, перемещения врачей, а также перевозки лекарственных средств. Часть из них будет оборудована носилками", - пояснили в правительственной пресс-службе.

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© Sputnik / Anatolii Kiriak.
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По подсчетам Минздрава, на эти цели необходимо более восьми миллионов приднестровских рублей (это практически соответствует сумме в молдавских леях). Закупку авто предложено разделить на три года - с 2021 по 2023.

"Выезд необходим всем участковым врачам. Мы сейчас посмотрим, как авто себя проявят, и в дальнейшем нужно будет их количество увеличить", - рассказала глава ведомства Кристина Албул.

В течение трех лет планируется и обновление мебели в коррекционных учреждениях.

"В ходе проведенных проверок в коррекционных учреждениях установлено, что мебель, которая там находится, нуждается в замене, как нуждаются в ремонте и сами образовательные учреждения. Там целый комплекс проблем", - отметил глава исполнительной власти Александр Мартынов.

Кроме того, в заменить следует и оборудование пищеблоков, мастерских, учебных корпусов, прачечных и медицинских пунктов. Сейчас проводятся расчеты. Их представят к концу августа.

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Теги:
медучреждения, медицина, Приднестровье


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