Всемирный день кошек 2020: как коты могут изменить вашу жизнь

Всемирный день кошек, посвященный самым мистическим созданиям, которые делают нашу жизнь ярче, добрее и счастливее, ежегодно отмечается 8 августа.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Кошка – один из самых древних спутников человека. Этих животных любят во всем мире, поэтому многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования самых близких человеку домашних питомцев.

Праздник — дань благодарности пушистым, подвижным, умным, своенравным и грациозным охотницам, компаньонкам, душевным лекарям и всем остальным усатым любимцам, которых в этот день балуют вкусными обедами, новыми игрушками и домиками.

История и традиции

Всемирный день кошек празднуют с 2002 года по инициативе Международного фонда по защите животных. Основная цель праздника — обратить внимание общественности на проблему бездомных животных, создать как можно больше приютов для котов, запустить производство качественного кошачьего корма.

© Sputnik / Natalia Seliverstova Кошка породы мейнкун на выставке "Зимний кубок Кот-Инфо" в Москве

В этот день по всему миру пропагандируют хорошее отношение к животным, проводят тематические выставки и открытия парков для выгуливания котов.

Особой популярностью пользуются кошачьи кафе, которые готовы принимать клиентов вместе с пушистыми друзьями. Также интересны посетителям современные кошачьи комнаты и гостиницы, где можно на время оставить своих питомцев.

Кошки меняют жизнь к лучшему

Коты способны стать лучшими друзьями людей, поспособствовать уменьшению стресса и в целом могут улучшить состояние здоровья. В этом уверена гостья радиостудии Sputnik Молдова Алена Мэлай.

© Photo : Aliona Mălai, poză din arhiva personal Алена Мэлай с питомцами

Она это ощутила на собственном опыте, когда завела кошку по имени Алиса. Впоследствии животное стало полноценным членом семьи.

"С детства в моем доме было много котов. Их любил мой отец, а я не придавала этим зверькам большого значения. Затем знакомая показала мне котят, у одного из них был розоватый оттенок шерсти, но мне сказали, что именно этого котенка никому не отдадут. Я в шутку сказала сообщить мне, если передумают", - рассказала Мэлай.

После собеседнице поступил звонок и котенка все-таки ей отдали.

"Думала о том, что мы живем в квартире и не сможем правильно ухаживать за питомцем. Но потом мы вспомнили, что скоро день рождения нашего сына и он очень хотел какого-нибудь зверька", - добавила Мэлай.

Кошки отличаются от других животных тем, что они независимы, очень требовательны к хозяевам, часто крайне напористы и строптивы. Тем не менее, быть в гармонии с кошкой достаточно просто, если понимать желания и характер своего питомца.

Мэлай рассказала, что характер ее кошки – до сих пор для нее загадка. Иногда животное очень энергично и игриво, а иногда крайне спокойно или раздражительно.

По мнению собеседницы, главное, что животное меняет обычаи семьи: кошки учат домочадцев быть заботливыми, внимательными и любить.

"Наша Алиса сделала нас более ответственными. Ребенок каждое утро просыпается и идет кормить ее. Квартира - не лучшее место для животных, но это того стоит", - добавила гостья Sputnik.

© Photo : Aliona Mălai, poză din arhiva personal Кошки в доме

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