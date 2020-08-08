Всемирный день кошек 2020: как коты могут изменить вашу жизнь

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Кошка – один из самых древних спутников человека. Этих животных любят во всем мире, поэтому многие народы, в свою очередь, установили национальные дни чествования самых близких человеку домашних питомцев.
Праздник — дань благодарности пушистым, подвижным, умным, своенравным и грациозным охотницам, компаньонкам, душевным лекарям и всем остальным усатым любимцам, которых в этот день балуют вкусными обедами, новыми игрушками и домиками.
История и традиции
Всемирный день кошек празднуют с 2002 года по инициативе Международного фонда по защите животных. Основная цель праздника — обратить внимание общественности на проблему бездомных животных, создать как можно больше приютов для котов, запустить производство качественного кошачьего корма.
В этот день по всему миру пропагандируют хорошее отношение к животным, проводят тематические выставки и открытия парков для выгуливания котов.
Особой популярностью пользуются кошачьи кафе, которые готовы принимать клиентов вместе с пушистыми друзьями. Также интересны посетителям современные кошачьи комнаты и гостиницы, где можно на время оставить своих питомцев.
Кошки меняют жизнь к лучшему
Коты способны стать лучшими друзьями людей, поспособствовать уменьшению стресса и в целом могут улучшить состояние здоровья. В этом уверена гостья радиостудии Sputnik Молдова Алена Мэлай.
Она это ощутила на собственном опыте, когда завела кошку по имени Алиса. Впоследствии животное стало полноценным членом семьи.
"С детства в моем доме было много котов. Их любил мой отец, а я не придавала этим зверькам большого значения. Затем знакомая показала мне котят, у одного из них был розоватый оттенок шерсти, но мне сказали, что именно этого котенка никому не отдадут. Я в шутку сказала сообщить мне, если передумают", - рассказала Мэлай.
После собеседнице поступил звонок и котенка все-таки ей отдали.
"Думала о том, что мы живем в квартире и не сможем правильно ухаживать за питомцем. Но потом мы вспомнили, что скоро день рождения нашего сына и он очень хотел какого-нибудь зверька", - добавила Мэлай.
Мэлай рассказала, что характер ее кошки – до сих пор для нее загадка. Иногда животное очень энергично и игриво, а иногда крайне спокойно или раздражительно.
По мнению собеседницы, главное, что животное меняет обычаи семьи: кошки учат домочадцев быть заботливыми, внимательными и любить.
"Наша Алиса сделала нас более ответственными. Ребенок каждое утро просыпается и идет кормить ее. Квартира - не лучшее место для животных, но это того стоит", - добавила гостья Sputnik.
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