"Волшебная таблетка": как избавиться от метеозависимости

Лето близится к концу, и уже к началу осени в результате перемены погоды многие люди будут чувствовать себя хуже. Как предупредить подобное состояние и улучшить свое здоровье, рассказал медик.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Сильные перепады температур могут повлиять на состояние человеческого организма. Наиболее уязвимые категории в этом отношении – дети и люди пожилого возраста.

Вследствие изменения метеоусловий повышается риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний, появления сбоев в дыхательной системе, а также развития депрессии.

"Учащаются случаи инфаркта миокарда, распространяются острые вирусные инфекции. Могут проявиться и такие недуги, как головные боли, слабость, повышенная утомляемость, сонливость и даже депрессивное состояние", - пояснила Sputnik Молдова доктор медицинских наук Луминица Сувейкэ.

© Sputnik / Osmatesco Луминица Сувейкэ

По ее словам, таким болезням более всего подвержены люди с метеозависимостью, и это не только пожилое население.

"Молодежь тоже может испытывать последствия температурных перепадов: тогда резко меняется настроение, иногда возникает мигрень. Очень уязвимыми в этом отношении являются и лица с неврологическими и психическими проблемами", - подчеркнула эксперт.

Чтобы не допустить ухудшения самочувствия, Сувейкэ рекомендует физические нагрузки, потребление свежих фруктов и овощей, а в случае необходимости – консультацию у врача.

"Панацеи от метеозависимости не существует. Укрепить свое здоровье можно с помощью здорового питания, хорошего сна и позитивного мышления. Если человек думает, что как только пойдет дождь, у него начнет болеть голова, так и будет. Не следует забывать пить воду, особенно в первой половине дня", - отметила собеседница.

Напомним, что последствия резкого изменения погоды особенно ощущаются в конце теплого сезона, когда дни становятся короче, а температура – ниже. В начале осени у многих людей появляется сонливость или, наоборот, бессонница, отсутствие энергии, меланхолия.

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