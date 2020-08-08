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Пожар в Цынцаренах

После пожара в Цынцаренах глава Autosalubritate отстранен от должности

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Общество
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Тема:
События Кишинева (62)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200808/31219439/glava-autosalubritate-ofitsialno-otstranen-ot-dolzhnosti.html

После произошедшего пожара на свалке в Цынцареных в администрации Кишинева решили отстранить директора предприятия, отвечающего за сбор, перевозку и переработку отходов.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Глава муниципального предприятия Autosalubritate Евгений Аксентьев с 8 августа отстранен от занимаемой должности. Это предполагает распоряжение, подписанное примаром (мэром) Кишинева Ионом Чебаном.

"С момента отставки главы предприятия освободившуюся должность временно займет его заместитель Дмитрий Вулпе", - говорится в документе. 

Ранее глава муниципия Кишинева Ион Чебан заявил, что потребует отставки Евгения Аксентьева, директора предприятия, которое отвечает за сбор, перевозку и обработку бытовых отходов. 

Пожар на мусорном полигоне в Цынцаренах.
© Photo : Primăria Municipiului Chişinău
Эхо пожара в Цынцаренах: Чебан потребует отставки главы "Autosalubritate"

"Это решение было принято после того, как в четверг я получил несколько отчетов от Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией и Генерального инспектората по ЧС МВД о том, что произошло на полигоне отходов в Цынцаренах", - объяснил  Чебан.

Градоначальник потребовал провести служебное расследование для выяснения причин, которые привели к возникновению пожара, и для оценки действий или, наоборот, бездействия лиц, которые принимают решения и ответственны за управление полигоном.

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На прошлой неделе в течение нескольких дней пожарные вместе с сотрудниками различных городских управлений боролись с возгоранием на мусорной свалке в Цынцаренах.

Чебан напомнил, что на оплату услуг по ликвидации пожара, а также его последствий из резервного фонда муниципия выделено 700 тысяч леев.

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Тема:
События Кишинева (62)

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