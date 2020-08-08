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Разбитые улицы Кишинева

Столичную улицу Албишоара частично перекроют: как будет ходить транспорт

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200808/31219695/stolichnuyu-ulitsu-albishoara-chastichno-perekroyut-kak-budet-khodit-transport.html

На некоторых дорожных артериях Кишинева планируется начало ремонтных дорог. Как изменятся маршруты общественного транспорта?

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Одна из основных магистралей столицы – улица Албишоара – будет перекрыта с 10 по 23 августа. Запрет коснется отрезка между бульваром Юрия Гагарина и улицей Измаильской.

Очистка реки Бык.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Где на следующей неделе в Кишиневе будет приостановлено движение
Данное решение связано с ремонтными работами, которые планируют здесь провести муниципальные власти. Примэрия (мэрия) Кишинева намерена полностью преобразить набережную улицу.

Весь процесс благоустройства пройдет в пять этапов. Будут модернизированы проезжая часть и тротуары, уличное освещение, очищена ливневая канализация и демонтированы рекламные панно.

На время проведения ремонта изменятся некоторые маршруты общественного транспорта.

Так, 19-й автобус и 112-е маршрутное такси будут ходить следующим образом: в направлении сектора Рышкановка – от бульвара Юрия Гагарина через улицы Дмитрие Кантемир, Измаильская, Албишоара и далее по установленному маршруту; в направлении сектора Ботаника – от улицы Албишоара через улицы Измаильская, Дмитрие Кантемир, бульвар Юрия Гагарина и далее по привычному пути.
Ремонт улицы. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
В Кишиневе намерены отремонтировать две главные улицы в центре города

Столичная администрация также займется восстановлением тротуаров на центральных улицах города: Пушкина, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Матеевича. Работы по модернизации начались 7 августа и должны завершиться до 30 ноября.

Тротуары будут уложены из плитки высокого качества, устойчивой к минусовым температурам. На время ремонта будет перекрыто движение транспорта на одной полосе соответствующей магистрали.

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