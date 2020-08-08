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Покупатель в аптеке

Прибыльный бизнес: как можно снизить цены на лекарства в Молдове

© Sputnik / Виталий Тимкив
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200808/31220557/prodat-kak-mozhno-dorozhe-chto-proiskhodit-na-farmatsevticheskom-rynke-moldovy.html

Сколько лекарств импортирует республика, кто устанавливает цены на медпрепараты и как можно побороть чрезмерную коммерциализацию данной сферы, рассказала эксперт в области общественного здравоохранения Алла Токарчук.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Молдавская фармацевтическая индустрия плохо развита. Сегодня страна импортирует 90 процентов всех лекарств, и это ставит ее в сильнейшую зависимость от внешних рынков, считает эксперт Алла Токарчук.

По мнению специалиста, для решения проблемы местным властям необходимо выработать четкую стратегию развития данной отрасли.

"Нам стоит взять пример с других небольших государств: таких, как Словения или Хорватия. Эти страны сумели создать успешные фармацевтические модели. Они обеспечивают медпрепаратами собственное население и, кроме того, осуществляют экспорт в другие части Европы", – отметила Токарчук.
Ala Tocarciuc
© Sputnik / Rodion Proca
Алла Токарчук

По ее словам, необходимо также провести тщательную оценку всех рисков, связанных с импортом лекарств. Одна из основных проблем сегодня – это нарушение поставок в условиях пандемии на глобальном и региональном уровнях.

Градусник
© CC0 / Pixabay
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"В настоящий момент основная сложность, с которой сталкивается глобальная фармацевтическая индустрия, – не производство новых лекарств, а их транспортировка. Это касается как поставок компонентов для производства медикаментов, так и готовых препаратов. Очень важно внимательно следить за ситуацией, чтобы мы не остались без лекарств и смогли обеспечить в Молдове их стратегический запас на срок минимум 90 дней или более", – подчеркнула собеседница.

Другой аспект – это механизмы ценообразования. По мнению Токарчук, цены на медпрепараты в Молдове завышены по причине недочетов законодательства. Она считает, что государству следует максимально регламентировать данную сферу, отслеживая каналы поставок всех фармацевтических продуктов.

"Нужно проверить, каким образом то или иное лекарство попадает на территорию страны, почему в Украине оно стоит в три раза дешевле. Многие препараты не внесены в Национальный каталог цен, что позволяет импортерам устанавливать ту стоимость, которая наиболее выгодна для них. О конечных потребителях никто не думает", – заявила эксперт.  

Токарчук считает, что необходимы конкретные инструменты для регулирования прибыли компаний, занимающихся транспортировкой лекарств в Молдову.

Лекарства
© CC0 / Pixabay / Pexels
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"Здесь есть определенный парадокс: с одной стороны, наш рынок чрезмерно регламентирован – новому дистрибьютору довольно сложно на него попасть. С другой стороны, мы чрезмерно либеральны, у нас много аптек, и это больше коммерческая, чем фармацевтическая деятельность. Многие намеренно предлагают покупателям наиболее дорогие лекарства. Все это негативно влияет на медицинскую систему в целом", – поделилась специалист.

По ее мнению, для преодоления подобной ситуации необходимо выработать комплексное решение. Одной из мер может стать сокращение числа аптек, другой – ограничение на прибыль.

"Несмотря на существование Национального каталога цен производителей на лекарственные средства, на данный момент у государства нет полного контроля над стоимостью медпрепаратов, и это – большая проблема", – заключила Токарчук.

Напомним, что доля импортных медикаментов на отечественном рынке составляет 90 процентов, еще 10 приходятся на местное производство. Оборот фармацевтического рынка Молдовы составляет четыре миллиарда леев в год.

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