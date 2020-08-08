Минздрав: подтверждены 453 новых случая инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 453 новых лабораторно подтвержденных случая инфицирования COVID-19, из них 6 — в Приднестровье. Об этом сообщили в субботу в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции из Греции и Португалии.

По данным ведомства, за сутки проведено 2406 тестов, из них 1872 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 27 443, из которых 1610 - в Приднестровье.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 16 медработников - 3 врачей и 13 медсестер.

В тяжелом состоянии находится 434 пациента (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1174 человека - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц были выписаны 182 пациента. Общее число выздоровевших достигло 19 100 человек.

Также зафиксированы еще шесть летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 841.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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