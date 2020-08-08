Открытие детских садов в Молдове пройдет в три этапа: подробности

Родители дошкольников с нетерпением ждут возобновления деятельности детсадов. Профильное министерство постановило, как будут возвращаться к работе учреждения дошкольного образования.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Молдавские власти определили условия и этапы открытия детских садов с учетом пандемии. Соответствующий приказ издали Министерство образования, культуры и исследований и Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

© Sputnik / Варвара Гертье Детсады могут открыться 1 сентября: как они будут работать Инструкция по подготовке к открытию и возобновлению деятельности учреждений дошкольного образования устанавливает меры по предотвращению распространения COVID-19, которые обязуется соблюдать администрация детсадов.

К ним относятся ремонтные работы, проведение регулярных дезинфекций и уборок, соответствие гигиеническим требованиям, изменение графика занятий, исключение праздничных мероприятий, а также запрет на нахождение на территории детсада посторонних лиц, в том числе родителей.

Особое внимание должны уделять корректному информированию и обучению персонала детсадов, родителей и экономических агентов, причастных к их деятельности. В каждом учреждении, посещаемом дошкольниками, будут вывешены материалы, содержащие правила гигиены рук и дыхательных органов, ношения масок, сохранения социальной дистанции.

Также в них окажется описание симптомов COVID-19 и будет поясняться, какие действия необходимо предпринять, если признаки инфекции выявлены у ребенка или взрослого.

Открытие детсадов пройдет в три этапа

Первый – подготовительный, когда администрация образовательного учреждения должна оценить уровень готовности к возобновлению деятельности и обеспечить детей и персонал всеми необходимыми средствами защиты.

Также на данном этапе пройдет обучение сотрудников детсада и информирование родителей о новых правилах его деятельности на фоне пандемии.

Второй шаг будет заключаться в тестировании новых правил и постепенном возобновлении занятий. В зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом населенном пункте/секторе крупного города предварительно откроют один, два или три детсада, полностью готовые к проведению занятий в условиях COVID-19.

На данном этапе детсад смогут посещать одна, две или три группы детей старшего дошкольного возраста (от пяти до семи лет). Группы будут сокращены, а занятия будут проводиться по урезанной схеме.

Третий этап предполагает полное возобновление работы детсадов в соответствии с указанными условиями. Администрация учреждения должна будет уделить особое внимание трем аспектам.

В первую очередь, обеспечить безопасность детей: проверять состояние их здоровья по утрам, следить за сохранением социальной дистанции между воспитанниками, ограничивать взаимодействие между группами и т.д.

Вторая важная мера – организация образовательного процесса. Игрушки и дидактические материалы должны будут подвергаться регулярной дезинфекции, а занятия проводиться преимущественно на свежем воздухе при соблюдении дистанции.

Третий аспект – деятельность персонала. Все сотрудники детсада обязуются носить защитную маску внутри помещения и при контакте как минимум с одним человеком. Также они должны минимизировать число контактов между собой, проводить регулярную уборку, дезинфекцию и проветривать помещение.

Особое рамочное положение о выполнении Инструкции по подготовке к открытию и возобновлению работы учреждений дошкольного образования было принято после проведения консультаций с экспертами Министерства здравоохранения, Национального центра общественного здоровья, Национального агентства по безопасности пищевых продуктов.

Также в обсуждениях участвовали представители Конгресса местных властей Молдовы (около 150 примаров), местных профильных структур в области образования, гражданского общества и менеджеры детсадов (около 240 человек).

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