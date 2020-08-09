Сегодня День памяти целителя Пантелеймона 2020: молитвы и обычаи

День памяти одного из самых почитаемых Святых - великомученика и целителя Пантелеймона православная церковь отмечает 9 августа

Святой Пантелеймон, которого признавали великим целителем еще при жизни, посвятил свою жизнь страждущим, больным, нищим и убогим и безвозмездно лечил всех обращавшихся к нему, исцеляя их именем Иисуса Христа.

По сей день к Святому обращаются с молитвами при разных заболеваниях, чудотворная икона Святого покровительствует врачам и больным.

Путь от язычника в великомученики

Родился будущий Святой в городе Никомидии (на территории современной Турции) в семье знатного язычника Евсторгия. Мальчика назвали Пантолеон, что в переводе с греческого означает "во всем лев".

Любовь к добрым делам мальчик получил от матери — Еввулы (в переводе с греческого "благосоветливая"), которая была христианкой и воспитывала сына в своей вере. После смерти супруги Евсторгий отдал Пантолеона в начальную языческую школу, окончив которую юноша начал учиться врачебному искусству у знаменитого в Никомидии врача Евфросина.

© Sputnik / Владимир Федоренко Монастырь Святого Пантелеймона на Святой горе Афон

В разгар гонений императора Максимиана (284-305) на христиан красивого и воспитанного юноша Пантолеона представляют императору, который оставил его придворным врачом. Умный и красноречивый юноша мог стать влиятельнейшей фигурой при дворе императора Максимиана, но Господь уготовил ему совершенно другой путь.

Однажды юноша увидел на улице мертвого ребенка, укушенного ехидной, которая еще была рядом. Пантолеон начал молиться Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого гада. Он твердо решил, что в случае исполнения его молитвы станет последователем Христа и примет крещение. Ребенок ожил, а ехидна разлетелась на куски на глазах у Пантолеона.

Уверовав, он принял крещение, получил имя Пантелеймон, что значит "всемилостивый" и стал безвозмездно лечить всех больных, которые к нему обращались, исцеляя их именем Иисуса Христа.

Пантелеймон и до принятия христианской веры был хорошим врачом, но после своего крещения, теперь уже с Божией помощью, он буквально творил чудеса.

Он посещал в темницах узников, особенно христиан, которыми были переполнены все тюрьмы, и лечил их от ран. Людская молва о нем быстро разошлась по городу, больные стали отказываться от других врачей, стремясь попасть к нему на прием.

Из зависти и досады врачи донесли императору, что Святой Пантелеймон лечит христианских узников. Максимиан очень уважал Пантелеймона, но не мог допустить в своей языческой стране прославление Христа, поэтому призвал доктора и потребовал опровергнуть донос.

Но Святой Пантелеймон исповедал себя христианином и на глазах императора исцелил тяжело больного именем Иисуса Христа. Ожесточенный Максимиан казнил исцеленного, восславившего Христа, а Святого предал жестоким пыткам. Увидев, что пытки не смогли причинить Пантелеймону вреда, он велел отрубить ему голову.

© Sputnik / Еланчук Собор святого Пантелеймона в Новом Афоне

Когда мученику отсекли голову, из раны потекло молоко. Маслина, к которой был привязан Святой, в момент его смерти покрылась плодами. Многие присутствующие при казни уверовали во Христа. Тело Святого, брошенное в костер, осталось в огне неповрежденным и было погребено христианами. Это произошло в 305 году.

После этих событий мощи Святого Пантелеймона были перевезены в Константинополь. В настоящее время они находятся в монастыре имени Святого на священной горе Афон.

Традиции и приметы

День памяти Святого Пантелеймона отмечается торжественным Богослужением в храмах, которые с утра посещают прихожане.

В праздник по традиции пекли пироги со свежей капустой, которыми угощали как своих домочадцев, так и раздавали на улице детям и нищим.

Люди верили, что лекарственные травы, собранные в этот день, обладают особой силой, поэтому 9 августа все от мала до велика занимались их сбором.

© Sputnik / Юрий Кавер Ковчег с мощами святого Пантелеймона в Богоявленском соборе

В огородах именно в этот день снимали первый кочан капусты — крестьяне говорят: "На Пантелея капуста кочешок завивает".

Работать в поле в этот день нельзя было – люди боялись грозы, которая могла нещадно спалить того, кто ослушался народного поверья. Отсюда и второе название праздника — Палий.

В старину считали, что рожденный в этот день, обладает даром целительства и может управлять лекарственными травами.

И сегодня, Святой Пантелеймон помогает в исцелении различных болезней и укреплении здоровья.

Молитву Пантелеймону-целителю рекомендуется читать и при легких и при тяжелых заболеваниях — он помогает даже в безвыходных ситуациях, надо только очень сильно верить в Бога и искренне молиться о помощи и о выздоровлении больного.

Молитвы

Молитва первая

О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне! Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек, посети мя благодатным посещением, не возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея и исцели мя; да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих, благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении Богу и сподоблюся восприяти благий конец жития моего. Ей, угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

Молитва вторая

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши нас, грешных(имена), пред святою твоею иконою молящихся. Испроси нам (имена) у Господа Бога, Емуже со ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих (имена), ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам(имена) святыми молитвами твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившеся тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Материал подготовлен на основе открытых источников

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