Погодные рекорды Молдовы 9 августа

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 августа специалисты зафиксировали в 50-х годах прошлого века.

Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, 9 августа 1951 года столбик термометра в тени поднялся до +35,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1916 году температура воздуха 9 августа составила лишь +8,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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