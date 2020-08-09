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Фонтан в центральном парке имени Штефана чел Маре

Погодные рекорды Молдовы 9 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1280)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200809/31222177/pogodnye-rekordy-moldovy-9-avgusta.html

В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха на территории Молдовы 9 августа специалисты зафиксировали в 50-х годах прошлого века.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики. 

По информации синоптиков, 9 августа 1951 года столбик термометра в тени поднялся до +35,4 градуса по Цельсию.

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали более ста лет назад. В 1916 году температура воздуха 9 августа составила лишь +8,8 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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Тема:
Погода в Молдове (1280)

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