Мама Дана Балана удивила публику своей формой - фото

Знаменитая телеведущая и мать одного из самых успешных молдавских исполнителей Дана Балана выглядит просто отлично и с удовольствием публикует снимки в купальнике.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Людмила Балан - мать известного молдавского исполнителя Дана Балана доказала, что находится в отличной форме. Об этом свидетельствует ряд фотографий, которые опубликовала знаменитость в социальных сетях. На этих снимках она, вероятнее всего, находится на одном из курортов в Турции, который открылся, несмотря на пандемию.

Данные фотографии не остались без внимания подписчиков Людмилы Балан. Пользователи стали хвалить ее и одновременно задаваться вопросом, сколько лет телеведущей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Море лучше любого лекарства ... ❤️❤️❤️ Публикация от Ludmila Balan (@ludmilabalan_tantiludmila) 5 Авг 2020 в 11:36 PDT

Одно из фото опубликовано на странице Балан более недели назад. Оно стало самым популярным. Надпись под ним гласит:

"После стольких дней самоизоляции, наконец, на море!"

Напомним, Людмила Балан родилась 28 марта 1958 года в селе Сэрэтений Векь Теленештского района.

Она стала знаменитой в 90-х, будучи ведущей детских программ "Доброй ночи, малыши", "Домик со сказками", "С 5 до 10", "Tanti Ludmila Show".

Получила звание Maestru în Arta, также является супругой дипломата Михая Балана.

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