Мама Дана Балана удивила публику своей формой - фото

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Людмила Балан - мать известного молдавского исполнителя Дана Балана доказала, что находится в отличной форме. Об этом свидетельствует ряд фотографий, которые опубликовала знаменитость в социальных сетях. На этих снимках она, вероятнее всего, находится на одном из курортов в Турции, который открылся, несмотря на пандемию.
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“Întoarce-ți fața către Soare și umbrele vor rămâne în urma ta.” «Поверни лицо к солнцу, и все тени останутся позади…»
Данные фотографии не остались без внимания подписчиков Людмилы Балан. Пользователи стали хвалить ее и одновременно задаваться вопросом, сколько лет телеведущей.
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Одно из фото опубликовано на странице Балан более недели назад. Оно стало самым популярным. Надпись под ним гласит:
"После стольких дней самоизоляции, наконец, на море!"
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După atâtea zile de autoizolare...în sfârșit - la mare !!! 🙏🙏🙏
Напомним, Людмила Балан родилась 28 марта 1958 года в селе Сэрэтений Векь Теленештского района.
Она стала знаменитой в 90-х, будучи ведущей детских программ "Доброй ночи, малыши", "Домик со сказками", "С 5 до 10", "Tanti Ludmila Show".
Получила звание Maestru în Arta, также является супругой дипломата Михая Балана.
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