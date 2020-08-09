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Стали известны условия въезда в Италию для граждан Молдовы

© Sputnik / Sergey Mamontov
Общество
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Sputnik Молдова
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Италия не спешит ослаблять ограничительные меры в период пандемии. В эту страну смогут приехать лишь некоторые категории граждан.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В Италии до 7 сентября продлили действие ограничительных мер, направленных на сдерживание распространения коронавируса. Об этом сообщило посольство Молдовы в Риме.

Паспорт Республики Молдова.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как уточнили в диппредставительстве, с 10 августа по 7 сентября остаются в силе ограничения на въезд для граждан, находившихся или пересекавших в последние 14 дней Молдову. Также в список входят Армения, Бахрейн, Бангладеш, Бразилия, Босния и Герцеговина, Чили, Кювейт, Северная Македония, Оман, Панама, Перу, Доминиканская Республика, Черногория и Сербия.

В то же время, правительство Италии разрешает осуществлять грузоперевозки из этих стран.

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Есть исключения для некоторых категорий граждан, которые имеют право въехать в Италию, даже без соблюдения вышеуказанных условий.

Кому разрешен въезд:

- гражданам стран Евросоюза, стран Шенгенской зоны, Великобритании, Северной Ирландии, Андорры, Княжества Монако, Сан-Марино или Ватикана, у которых есть резиденция или вид на жительство в Италии. Но они обязаны соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.

- членам семьи граждан из ранее перечисленных категорий, если это супруги, дети, а также лица, нуждающиеся в опеке до 21 года. Они все также обязаны соблюдать 14-дней карантин.

- экипажам и персоналу транспортных средств;

- официальным лицам, дипломатам, военнослужащим и другим официальным лицам, если поездка носит рабочий характер;

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