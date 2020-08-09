Громкое дело о закрытии гимназии в Ниспоренском районе – фоторепортаж

В селе Чутешты Ниспоренского района разгорелся скандал: здесь ликвидируют единственную гимназию. Родители возмущены: теперь их дети не смогут учиться в родном селе. Подробности нашумевшего случая в фоторепортаже Sputnik.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Ниспоренский районный совет 21 мая принял решение о трансформировании гимназии Чутешт в начальную школу и детсад. В этом году в учебном заведении остался всего 71 ученик, тогда как для поддержания и покрытия расходов школы необходим минимум 91 ребенок.

Родители - против закрытия гимназии, ведь в этом случае их дети будут вынуждены посещать школу в соседнем селе Селиште. Они направили петицию местным и центральным властям с просьбой пересмотреть данную меру.

Однако администрация района не торопится отменять решение. Каковы аргументы обеих сторон?

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

Денег не хватает

В настоящее время гимназия не жизнеспособна и не располагает средствами даже для выплаты зарплат учителям. Об этом Sputnik Молдова сообщила Нина Стерпу, глава Управления образования, молодежи и спорта Ниспоренского района.

"В районе семь образовательных учреждений, бюджет которых не покрывает расходы полностью. В пяти из них фиксируется дефицит в 120-150 тысяч леев ежегодно. В двух остальных, в том числе и гимназия в Чутештах, ситуация еще хуже – ежегодно учреждение не досчитывается 700 тысяч леев", – отметила она.

Как следствие, гимназия будет трансформирована в начальную школу и детсад. Другая проблемная школа, расположенная в селе Вулканешты, и вовсе будет ликвидирована.

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

Согласно действующему законодательству, бюджет учебного заведения состоит из двух частей. Первая, основная, привязана к числу учеников: на каждого из них ежегодно выделяется 13 тысяч леев.

Вторая часть бюджета – это фиксированная сумма, которая составляет около 700 тысяч леев и предназначена для финансирования учреждения в целом. Она одинакова для всех учебных заведений и не зависит от размеров и площади школы.

Стерпу рассказала, что здание гимназии в селе Чутешты было сдано в эксплуатацию в 2002 году и рассчитано на 400 учеников и более. В тот период детей было всего 200, а в последние годы количество снизилось в два раза. Как следствие, сформировался огромный финансовый дефицит. Раз мало детей, то мало и денег.

"На содержание гимназии требуются большие средства. 700 тысяч леев, выделяемые государством, уходят, как вода в песок. Уже давно образовательное учреждение не справляется с тратами, особенно когда речь идет о закупке угля. С 2016 года гимназия выживает благодаря финансовой поддержке районных властей", – отметила собеседница.

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

Если в предыдущие годы здесь учились около ста детей, то в 2020-2021 учебном году их осталось всего 66, значит, денег будет еще меньше.

"Через год пятый класс гимназии будет насчитывать всего четверых учеников. Они будут изучать 13 предметов, для чего необходимы столько же учителей, и каждому нужно выплачивать зарплату. Минимальный бюджет содержания одного гимназического класса – 350 тысяч леев в год. А теперь разделите эту сумму на четверых детей. Это непозволительная роскошь", – пояснила Стерпу.

Она добавила, что у гимназии села Чутешт больше нет денег на выплату зарплат. На сентябрь остались всего девять тысяч леев, тогда как на содержание персонала в течение трех осенних месяцев необходимы около 710 тысяч леев. И этих денег нет.

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

Мария Стамате, директор гимназии, подтвердила, что на данный момент количество мест в образовательном учреждении выбрано всего на 17%.

"Финансовое состояние учебного заведения таково, что оно больше не может оставаться гимназией. Так предписывает закон", – отметила она.

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

Люди уезжают из села

Ниспоренский районный совет принял решение о трансформировании гимназии в начальную школу и детсад 21 мая, во время карантина, когда были запрещены собрания, и это вызвало волну недовольства.

"В состав нашей коммуны входят два села – Чутешты и Валя Нырновей, и теперь оба остались без гимназии. Родительский комитет направил петицию районному Управлению образования, молодежи и спорта и министру образования Игорю Шарову с просьбой пересмотреть данное решение", – рассказал примар (мэр) Чутешт Серджиу Царинэ.

© Sputnik / Mihai Caraus. Въезд в село Чутешты

По его словам, главная проблема – это миграция, люди уезжают из Молдовы в поисках лучшей жизни, поэтому детей в селе все меньше. Здесь нет рабочих мест, а сельское хозяйство нерентабельно.

"В процессе приватизации земель были допущены серьезные просчеты: их разделили на слишком маленькие участки. Так, угодье на 68 ар поделили на семь частей. Обрабатывать площади подобного размера невыгодно. Сейчас в селе лишь несколько хозяйств, которые держат два-три гектара садов. И это все", – отметил Царинэ.

© Sputnik / Mihai Caraus. Поле подсолнечника в Чутештах

В лучшие времена население Чутешт составляло около 2500 человек, сегодня здесь остались 1960 жителей.

В селе нет канализации и газопровода. В 2009 году здесь был проведен водопровод, но в летнее время воды все равно не хватает на всех пользователей. Дороги тоже в плохом состоянии: асфальтирована только центральная улица.

А что говорят родители и учителя?

Главный аргумент тех, кто не согласен с ликвидацией гимназии, – это право детей на обучение в родном селе. Взрослые ссылаются на то, что здание гимназии в хорошем состоянии и готово принять учеников с первого сентября.

Марьяна Кожухарь, жительница Чутешт, против того, чтобы ее дети посещали школу в соседнем селе Селиште.

"Зачем нашим детям учиться в соседнем селе, когда здесь большая и обустроенная школа? Пусть парламент и правительство выделяют больше денег на школы, чтобы мы ни в чем не нуждались", – поделилась женщина.

© Sputnik / Mihai Caraus. Родители у здания гимназии

С ней согласна Татьяна Лозан: "Если ликвидируют гимназию, осталось только закрыть детский сад и примэрию… Люди и так уезжают за границу, а теперь село и вовсе может опустеть".

Другая жительница села, Татьяна Цэрнэ, рассказала о том, что гимназия создавалась большим трудом, и ей больно видеть, как все эти усилия уходят в никуда.

"У нас постоянно говорят о том, что все лучшее – детям, что они на первом месте. Когда дело доходит до реальных проблем, об этом забывают. Находят деньги на что угодно, только не на такие важные вещи, как образование. Закроем школу, потом другие культурные учреждения, и что с нами будет? Не выгоняйте наших детей из села, они и так уезжают отсюда", – сказала собеседница.

© Sputnik / Mihai Caraus. Родители у здания гимназии

Надежда Стамате, заместитель директора по воспитательной работе, рассказала, что гимназии есть, чем гордиться.

"У нас в основном молодой коллектив. Я работаю здесь с первого дня открытия гимназии и знаю, как много трудятся учителя, с каким усердием и любовью выполняют свою работу. Наши ученики регулярно занимают призовые места на районных олимпиадах: только в этом учебном году у нас шесть призеров. А теперь эти дети уйдут учиться в другую школу", – отметила она.

Что будет дальше?

На данный момент решение Ниспоренского районного совета о трансформировании гимназии Чутешт в начальную школу и детсад остается в силе.

Жители села надеются на то, что власти пересмотрят данную меру и позволят детям учиться в родной коммуне. И тогда, может быть, в стране станет одним вымирающим селом меньше.

Напомним, что Молдова является одним из самых стремительно пустеющих государств Европы. В республике насчитывается несколько десятков исчезающих сел.

© Sputnik / Mihai Caraus. Гимназия села Чутешт

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