За сутки в Молдову прибыли шесть с половиной тысяч человек

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 12 778 человек, из них 6 506 въехали в страну. Данные предоставила Пограничная полиция Молдовы.
Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 2 632. Из Украины въехали 1 441 человек, а 2 433 вернулись в Молдову воздушным путем.
Два автовладельца пренебрегли правилами перевозки, еще четверых граждан уличили в несоблюдении мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.
На молдавских КПП были обследованы 12 778 человек, а прибывшие в республику заполнили 6 506 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса.
Напомним, в настоящий момент обладателям молдавских паспортов запрещен въезд в Румынию и Грецию, за исключением некоторых категорий.
А в Италии до 7 сентября продлили действие ограничительных мер для граждан, находившихся или пересекавших Молдову в течение последних 14 дней.
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