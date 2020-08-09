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Румыния, контрольно-пропускной пункт

За сутки в Молдову прибыли шесть с половиной тысяч человек

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200809/31224278/za-sutki-v-moldovu-pribyli-shest-s-polovinoy-tysyach-chelovek.html

Ни у одного из граждан, которые въехали в страну, не было обнаружено симптомов коронавируса нового типа. Между тем, обладателям молдавских паспортов по-прежнему запрещен въезд в Румынию.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. За последние сутки молдавскую границу пересекли 12 778 человек, из них 6 506 въехали в страну. Данные предоставила Пограничная полиция Молдовы.

Как отметил источник, наибольший поток был на молдавско-румынской границе – 2 632. Из Украины въехали 1 441 человек, а 2 433 вернулись в Молдову воздушным путем.

Таможня Скулень.
© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
Румыния недоступна: граждане Молдовы разворачиваются назад с таможни
В субботу, 9 августа, были зафиксированы несколько нарушений. Пограничники выявили 15 случаев несоблюдения пограничного режима и один эпизод незаконного пересечения молдавско-украинской границы.

Два автовладельца пренебрегли правилами перевозки, еще четверых граждан уличили в несоблюдении мер по профилактике, предупреждению и борьбе с эпидемическими заболеваниями.

На молдавских КПП были обследованы 12 778 человек, а прибывшие в республику заполнили 6 506 эпидемиологических карт. Ни у одного из них не было выявлено симптомов коронавируса.

© Sputnik / Sergey Mamontov
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За последние 24 часа на зеленую линию Пограничной полиции (022-259-717) поступили 117 звонков от граждан, которым офицеры предоставили информацию о правилах пересечения государственной границы и возможных рисках в условиях пандемии.

Напомним, в настоящий момент обладателям молдавских паспортов запрещен въезд в Румынию и Грецию, за исключением некоторых категорий.

А в Италии до 7 сентября продлили действие ограничительных мер для граждан, находившихся или пересекавших Молдову в течение последних 14 дней.

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