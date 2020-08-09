Чебан: концепция модернизации Центрального рынка готова

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Концепция модернизации Центрального рынка доработана, и уже на следующей неделе будет представлена муниципальному совету Кишинева. Об этом заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан в еженедельном видеообращении на своей странице в Facebook.
"Рынок будет одной из главных тем следующей недели при обсуждении в мунсовете. Очень надеюсь, что все муниципальные советники поддержат инициативу, чтобы перейти к ее реализации на практике, от парковок до обустройства внутренней территории и других составляющих", – отметил Чебан.
Ранее по распоряжению генпримара был проведен внутренний аудит муниципального предприятия, который выявил множество нарушений.
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С февраля по июль были внедрены новые системы бухгалтерского учета и электронная система регистрации торговых мест, а также проведена оптимизация, позволившая предприятию сэкономить около 580 тысяч леев.
Кроме того, с улиц Армянская и Тигина были эвакуированы 55 незаконно работавших торговых киосков, ежедневно предпринимаются меры по устранению незаконной передвижной торговли вокруг Центрального рынка.
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Также Чебан рассказал, что в каждом секторе города запущены крупные инфраструктурные проекты, некоторые уже находятся на стадии реализации.
Из них примар выделил два главных: модернизация улицы Албишоара - один из самых долгожданных горожанами проектов. Предусмотренная сумма инвестиций составляет около 120 миллионов леев.
Еще один большой проект - ремонт тротуаров в центре города, а именно на улицах Пушкина и Бодони.
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