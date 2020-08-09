Чебан: концепция модернизации Центрального рынка готова

В Кишиневе начаты несколько крупных инфраструктурных проектов. Речь идет о модернизации Центрального рынка, а также о ремонте трех крупных улиц столицы.

КИШИНЕВ, 9 авг - Sputnik. Концепция модернизации Центрального рынка доработана, и уже на следующей неделе будет представлена муниципальному совету Кишинева. Об этом заявил примар (мэр) столицы Ион Чебан в еженедельном видеообращении на своей странице в Facebook.

"Рынок будет одной из главных тем следующей недели при обсуждении в мунсовете. Очень надеюсь, что все муниципальные советники поддержат инициативу, чтобы перейти к ее реализации на практике, от парковок до обустройства внутренней территории и других составляющих", – отметил Чебан.

По его словам, это касается не только модернизации Центрального рынка, но и потенциала развития рынков во всех секторах столицы.

Ранее по распоряжению генпримара был проведен внутренний аудит муниципального предприятия, который выявил множество нарушений.

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С февраля по июль были внедрены новые системы бухгалтерского учета и электронная система регистрации торговых мест, а также проведена оптимизация, позволившая предприятию сэкономить около 580 тысяч леев.

Кроме того, с улиц Армянская и Тигина были эвакуированы 55 незаконно работавших торговых киосков, ежедневно предпринимаются меры по устранению незаконной передвижной торговли вокруг Центрального рынка.

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Также Чебан рассказал, что в каждом секторе города запущены крупные инфраструктурные проекты, некоторые уже находятся на стадии реализации.

Из них примар выделил два главных: модернизация улицы Албишоара - один из самых долгожданных горожанами проектов. Предусмотренная сумма инвестиций составляет около 120 миллионов леев.

Еще один большой проект - ремонт тротуаров в центре города, а именно на улицах Пушкина и Бодони.

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