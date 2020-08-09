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Рабочий во время строительства, архивное фото

"Вместе построим нашу Молдову": власти поздравили строителей

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200809/31226073/vmeste-postroim-nashu-moldovu-vlasti-pozdravili-stroiteley.html

Во второе воскресенье августа во многих странах СНГ отмечается День строителя. Президент, премьер-министр и спикер парламента Молдовы обратились к представителям этой профессии с поздравительными сообщениями.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что строительная отрасль страны функционирует эффективно, и выразил ее работникам благодарность за профессионализм и преданность делу.

Конституция РМ
© Sputnik / Rodion Proca
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"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю Вам здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности", – написал Додон на своей странице в Facebook.  

Президент подчеркнул социальную и экономическую полезность этой профессии, а также ее роль в повышении качества жизни граждан.

"Призываю вас строить здесь, в родном краю, рядом со своими близкими, а мы будем использовать любую возможность для того, чтобы оптимизировать оплату вашего труда, социальный пакет. Вместе построим нашу Молдову", – заключил Додон.

Кику: строительная отрасль в приоритете

Свое поздравление строителям направил и глава кабмина Ион Кику. Он отметил, что данная отрасль является одной из самых важных для национальной экономики.

Жилой дом. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
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"Сегодня мы выражаем признательность за ваш самоотверженный труд. От имени правительства поздравляю всех работников строительной сферы и желаю вам здоровья, радости и исполнения всего задуманного", – сообщил он.

Кику подчеркнул, что развитие данной отрасли предполагает инвестиции в инфраструктуру и рынок недвижимости. Он напомнил о государственной программе "Prima Casă" ("Первый дом"), участники которой могут приобрести жилье на льготных условиях.

"В 2020 году на реализацию этой госпрограммы в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев, из которых 40 миллионов выделено на компенсации. Благодаря данной инициативе более четырех с половиной тысяч семей приобрели жилье, что будет способствовать уменьшению оттока граждан за границу", – отметил премьер-министр.

Глава кабмина отдельно упомянул о тех, кто задействован в дорожной инфраструктуре. Он сообщил, что в стране продолжается реализация программы "Хорошие дороги – 2020", в рамках которой правительство планирует израсходовать 1,37 миллиарда леев на поддержание в надлежащем состоянии дорожных артерий страны. Всего в этом году власти намерены выделить шесть миллиардов леев, в том числе на восстановление региональных и национальных дорог.

В Молдове отремонтировали 800 километров дорог.
© Photo : Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova
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Кику добавил, что один из приоритетов нынешнего правительства – государственные вложения в инфраструктуру. Только так можно удержать в стране молодежь и привлечь частные инвестиции в экономику республики.

"Мы продолжим работать над модернизацией строительной области, и в этом нам нужна помощь представителей данной профессии. Только общими усилиями мы сможем построить процветающую Молдову", – резюмировал премьер.

Гречаная: в планах строительство промышленных площадок

Спикер Зинаида Гречаная также поздравила строителей с профессиональным праздником и обратила внимание на важность отрасли в формировании ВВП Молдовы. По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".

"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", – написала Гречаная в Facebook.

Кроме того, председатель парламента высоко оценила то, что и строители, и представители десятков смежных профессий, и их работодатели продолжили свою работу в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

Строительство новых домов
© Sputnik / Владимир Вяткин
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"Мы продолжим прилагать усилия для поддержки развития строительной отрасли, которая имеет большое значение для экономики Молдовы", – добавила спикер.

По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".

День строителя обязан своим появлением Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС. 12 августа 1956 года работники отрасли СССР впервые отметили свой профессиональный праздник.

С 2011 года решением Министерства регионального развития Российской Федерации День строителя в России объявлен федеральным праздником.

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