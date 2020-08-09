"Вместе построим нашу Молдову": власти поздравили строителей

Во второе воскресенье августа во многих странах СНГ отмечается День строителя. Президент, премьер-министр и спикер парламента Молдовы обратились к представителям этой профессии с поздравительными сообщениями.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что строительная отрасль страны функционирует эффективно, и выразил ее работникам благодарность за профессионализм и преданность делу.

"Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником и от всей души желаю Вам здоровья, семейного благополучия и успехов в профессиональной деятельности", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент подчеркнул социальную и экономическую полезность этой профессии, а также ее роль в повышении качества жизни граждан.

"Призываю вас строить здесь, в родном краю, рядом со своими близкими, а мы будем использовать любую возможность для того, чтобы оптимизировать оплату вашего труда, социальный пакет. Вместе построим нашу Молдову", – заключил Додон.

Кику: строительная отрасль в приоритете

Свое поздравление строителям направил и глава кабмина Ион Кику. Он отметил, что данная отрасль является одной из самых важных для национальной экономики.

"Сегодня мы выражаем признательность за ваш самоотверженный труд. От имени правительства поздравляю всех работников строительной сферы и желаю вам здоровья, радости и исполнения всего задуманного", – сообщил он.

Кику подчеркнул, что развитие данной отрасли предполагает инвестиции в инфраструктуру и рынок недвижимости. Он напомнил о государственной программе "Prima Casă" ("Первый дом"), участники которой могут приобрести жилье на льготных условиях.

"В 2020 году на реализацию этой госпрограммы в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев, из которых 40 миллионов выделено на компенсации. Благодаря данной инициативе более четырех с половиной тысяч семей приобрели жилье, что будет способствовать уменьшению оттока граждан за границу", – отметил премьер-министр.

Глава кабмина отдельно упомянул о тех, кто задействован в дорожной инфраструктуре. Он сообщил, что в стране продолжается реализация программы "Хорошие дороги – 2020", в рамках которой правительство планирует израсходовать 1,37 миллиарда леев на поддержание в надлежащем состоянии дорожных артерий страны. Всего в этом году власти намерены выделить шесть миллиардов леев, в том числе на восстановление региональных и национальных дорог.

Кику добавил, что один из приоритетов нынешнего правительства – государственные вложения в инфраструктуру. Только так можно удержать в стране молодежь и привлечь частные инвестиции в экономику республики.

"Мы продолжим работать над модернизацией строительной области, и в этом нам нужна помощь представителей данной профессии. Только общими усилиями мы сможем построить процветающую Молдову", – резюмировал премьер.

Гречаная: в планах строительство промышленных площадок

Спикер Зинаида Гречаная также поздравила строителей с профессиональным праздником и обратила внимание на важность отрасли в формировании ВВП Молдовы. По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".

"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", – написала Гречаная в Facebook.

Кроме того, председатель парламента высоко оценила то, что и строители, и представители десятков смежных профессий, и их работодатели продолжили свою работу в условиях кризиса, вызванного COVID-19.

"Мы продолжим прилагать усилия для поддержки развития строительной отрасли, которая имеет большое значение для экономики Молдовы", – добавила спикер.

По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".

День строителя обязан своим появлением Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС. 12 августа 1956 года работники отрасли СССР впервые отметили свой профессиональный праздник.

С 2011 года решением Министерства регионального развития Российской Федерации День строителя в России объявлен федеральным праздником.

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