"Вместе построим нашу Молдову": власти поздравили строителей

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон отметил, что строительная отрасль страны функционирует эффективно, и выразил ее работникам благодарность за профессионализм и преданность делу.
Президент подчеркнул социальную и экономическую полезность этой профессии, а также ее роль в повышении качества жизни граждан.
"Призываю вас строить здесь, в родном краю, рядом со своими близкими, а мы будем использовать любую возможность для того, чтобы оптимизировать оплату вашего труда, социальный пакет. Вместе построим нашу Молдову", – заключил Додон.
Кику: строительная отрасль в приоритете
Свое поздравление строителям направил и глава кабмина Ион Кику. Он отметил, что данная отрасль является одной из самых важных для национальной экономики.
Кику подчеркнул, что развитие данной отрасли предполагает инвестиции в инфраструктуру и рынок недвижимости. Он напомнил о государственной программе "Prima Casă" ("Первый дом"), участники которой могут приобрести жилье на льготных условиях.
"В 2020 году на реализацию этой госпрограммы в государственном бюджете предусмотрено 90 миллионов леев, из которых 40 миллионов выделено на компенсации. Благодаря данной инициативе более четырех с половиной тысяч семей приобрели жилье, что будет способствовать уменьшению оттока граждан за границу", – отметил премьер-министр.
Глава кабмина отдельно упомянул о тех, кто задействован в дорожной инфраструктуре. Он сообщил, что в стране продолжается реализация программы "Хорошие дороги – 2020", в рамках которой правительство планирует израсходовать 1,37 миллиарда леев на поддержание в надлежащем состоянии дорожных артерий страны. Всего в этом году власти намерены выделить шесть миллиардов леев, в том числе на восстановление региональных и национальных дорог.
"Мы продолжим работать над модернизацией строительной области, и в этом нам нужна помощь представителей данной профессии. Только общими усилиями мы сможем построить процветающую Молдову", – резюмировал премьер.
Гречаная: в планах строительство промышленных площадок
Спикер Зинаида Гречаная также поздравила строителей с профессиональным праздником и обратила внимание на важность отрасли в формировании ВВП Молдовы. По ее словам, "только в 2019 году в Молдове выполнено строительных работ на 13,4 миллиарда леев".
"Хотела бы подчеркнуть социально-экономическое значение строительных компаний, в том числе более 3 тысяч малых и средних предприятий, которые обеспечивают десятки тысяч рабочих мест и способствуют повышению благосостояния семей в нашей стране", – написала Гречаная в Facebook.
Кроме того, председатель парламента высоко оценила то, что и строители, и представители десятков смежных профессий, и их работодатели продолжили свою работу в условиях кризиса, вызванного COVID-19.
По словам Гречаной, в планах сейчас значится "строительство промышленных площадок в территориях для оживления хозяйственной деятельности и развития сел и городов".
День строителя обязан своим появлением Первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву, который был восхищен строительством Жигулевской ГЭС. 12 августа 1956 года работники отрасли СССР впервые отметили свой профессиональный праздник.
С 2011 года решением Министерства регионального развития Российской Федерации День строителя в России объявлен федеральным праздником.
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