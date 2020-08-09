Минздрав: подтверждены 217 новых случаев инфицирования COVID-19

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксированы 217 новых лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции из Румынии и Ирландии.

По данным ведомства, за сутки проведено 1063 теста, из них 777 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 27 660.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 13 медработников - 7 врачей, 5 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 473 пациента (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1150 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 200 пациентов. Всего выздоровевших на данный момент - 19 300 человек.

Также зафиксированы еще четыре летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 845.

Среди скончавшихся 65-летняя женщина-педиатр из Чимишлии.

Всего за период пандемии в Молдове погибло 29 сотрудников системы здравоохранения.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova