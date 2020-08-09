Как будут проходить занятия в молдавских школах: что выбрали родители

Молдавские школы активно готовятся к новому учебному году. Форму занятий должны выбрать учителя и родители согласно рекомендациям Минобразования. Как будут проходить уроки с первого сентября, рассказала представитель кишиневской мэрии.

КИШИНЕВ, 9 авг – Sputnik. В Кишиневе в разгаре консультации с родителями и педагогами: они решают, по какому сценарию будут работать учебные заведения.

Напомним, что Министерство образования Молдовы представило семь вариантов деятельности школ в условиях пандемии. Глава ведомства Игорь Шаров заявил, что каждое учебное учреждение выберет для себя подходящую модель, исходя из своих возможностей и пожеланий родителей.

Среди вариантов, предложенных правительством, посменное обучение, комбинированное (часть учеников находится в школе, часть занимается дома, подключаясь к уроку в онлайн-режиме), смешанное очное-дистанционное и другие.

Лишь 36 из 142 образовательных учреждений Кишинева выбрали первую модель обучения: среди них 10 частных, 5 спецшкол и 11 учреждений начального образования. Об этом Sputnik Молдова сообщила вице-примар (вице-мэр) Кишинева Анжела Кутасевич.

Данный сценарий предполагает возобновление занятий в обычном оффлайн-формате. Согласно предписаниям министерства, в условиях пандемии такая форма обучения возможна только для тех школ, где не более 300 учеников.

За модель комбинированного типа (сценарий номер шесть: часть учеников находится в школе, часть занимается дома, подключаясь к уроку в онлайн-режиме) проголосовали 72 учреждения, а за организацию учебы в две смены, до и после обеда (второй сценарий), – 19.

"Выбранные модели будут действовать на первом этапе обучения в тестовом режиме и впоследствии корректироваться. Возможности школ абсолютно разные, и в процессе организации занятий они смогут проверить, подходит ли им выбранный сценарий. Тем более что ситуация обучения в условиях пандемии является для нас беспрецедентной", – отметила вице-примар.

Ситуация осложняется тем, что в некоторых столичных школах число детей в классах превышает допустимую норму. В 30 образовательных учреждениях Кишинева есть классы, где по 37-38 учеников. В этом случае обеспечить стандарты противоэпидемической безопасности еще сложнее.

По словам Кутасевич, в процессе занятий сотрудники школ должны будут соблюдать защитные меры. Так, учителя обязуются носить маски, а вспомогательный персонал - также и халаты. Работникам столовых предписаны экран-маски из пластика.

Что касается экипировки детей, в настоящий момент муниципальные власти ожидают окончательного решения экспертной группы.

Напомним, что на пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре Sputnik Молдова 5 августа, начальник управления доуниверситетского образования профильного министерства Валентин Круду заявил, что ученики смогут находиться в школе без медицинских масок.

Это будет возможно при единственном условии – сохранении дистанции между детьми не менее 1,5 метра. Для преподавателей ношение маски останется обязательным.

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