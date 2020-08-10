Лесной фонд Молдовы: какой урон нанесла ему засуха

В Молдове 2020 год выдался чрезвычайно засушливым. О том, какие потери понес лесной фонд страны, рассказал эксперт.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Повышенные температуры и продолжительная засуха оказали негативное воздействие на экосистему Молдовы. Вице-директор Агентства "Молдсильва" Николае Мунтяну разъяснил, как капризы погоды отразились на состоянии молдавских лесов.

По его словам, наибольший урон понесли центральный и южный регионы Молдовы. Здесь зной особенно сильный и практически нет осадков.

"В результате неблагоприятных погодных условий значительно деградируют белая акация, ясень и другие древесные культуры. Из-за высоких температур и отсутствия дождей появляются локальные возгорания. Пламя распространяется дальше и, как следствие, происходят обширные лесные пожары", - заявил Sputnik Молдова эксперт.

Вместе с тем, Мунтяну отметил, что благодаря усилиям работников лесохозяйственной сферы ситуацию удалось немного выправить. Несмотря на пожары и природные катаклизмы, пострадавшие деревья продолжают расти и развиваться.

Напомним, что самой распространенной древесной культурой в Молдове является дуб: в общем объеме лесного фонда его доля составляет 44 процента. Средний возраст дубов – 90-100 лет.

На втором месте - белая акация с 33 процентами, эти деревья живут в среднем 30-40 лет. На третьей и четвертой позиции по распространенности – ясень и липа, соответственно.

В Молдове до 14 августа продолжает действовать "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью (V класс) природного характера.

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