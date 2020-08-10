08:46 10 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.23
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Ребенок моет руки

Чебан рассказал, как обеспечат безопасность в детсадах в условиях пандемии

© Sputnik / Варвара Гертье
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1708)
60 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31227238/cheban-rasskazal-kak-obespechat-bezopasnost-v-detsadakh-v-usloviyakh-pandemii.html

Первого сентября откроют свои двери не только школы, но и детские сады Кишинева. Столичные власти выступили с планом действий по возобновлению их работы. Что он предполагает?

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева разработала план действий по возобновлению работы дошкольных образовательных учреждений. Он направлен на регулирование деятельности детских садов в условиях пандемии COVID-19.

Детский сад. Архивное фото
© Fotolia / Dmitrimaruta
Открытие детских садов в Молдове пройдет в три этапа: подробности
Документ послужит справочником при обучении персонала и родителей и обеспечит соблюдение всех требований, рекомендованных специалистами, во избежание распространения коронавируса среди детей. Родителей, преподавателей и вспомогательный персонал информируют о действиях и обязанностях каждого из них.

Для возобновления работы детсады должны выполнить следующие действия:

  • ремонт;
  • уборка, благоустройство территории и помещений;
  • оснащение необходимой техникой, оборудованием, инвентарем;
  • обеспечение учреждений/групп мылом, моющими и дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты;
  • снабжение необходимым количеством электронных или инфракрасных термометров, не предполагающих контакта с кожей;
  • дезинфекция всех помещений и детских площадок;
  • организация групп для поэтапного приема детей, максимум по 10-12 детей в группе, при этом приоритет у детей 4-6 лет;
  • пересмотр количества и перепланировка расположения кроватей в спальнях и столов в групповой комнате с соблюдением расстояния не менее одного метра;
  • утверждение расписания: графика прихода/ухода каждого ребенка с небольшими интервалами во избежание скопления людей при измерении температуры;
  • составление графика доставки блюд в группы в целях недопущения скопления детей у пищевого блока.

Столичный градоначальник Ион Чебан отметил, что город должен быть полностью готов к возобновлению работы детских садов. Он подчеркнул, что власти находятся в беспрецедентной, сложной ситуации, но делают все, чтобы организовать и адаптировать жизнь к нынешним условиям.

"Я рад, что муниципальные проекты согласованы на национальном, региональном и международном уровнях, это является примером для многих других стран", – заявил он.

Мэр Кишинева также упомянул о том, что муниципальная администрация обязана обеспечить детям право на охрану здоровья и право на образование.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1708)

По теме

Детсады могут открыться 1 сентября: как они будут работать
Как будут работать столичные детсады с 1 сентября: что заявил мэр


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться