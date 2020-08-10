Чебан рассказал, как обеспечат безопасность в детсадах в условиях пандемии

Первого сентября откроют свои двери не только школы, но и детские сады Кишинева. Столичные власти выступили с планом действий по возобновлению их работы. Что он предполагает?

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева разработала план действий по возобновлению работы дошкольных образовательных учреждений. Он направлен на регулирование деятельности детских садов в условиях пандемии COVID-19.

Документ послужит справочником при обучении персонала и родителей и обеспечит соблюдение всех требований, рекомендованных специалистами, во избежание распространения коронавируса среди детей. Родителей, преподавателей и вспомогательный персонал информируют о действиях и обязанностях каждого из них.

Для возобновления работы детсады должны выполнить следующие действия:

ремонт;

уборка, благоустройство территории и помещений;

оснащение необходимой техникой, оборудованием, инвентарем;

обеспечение учреждений/групп мылом, моющими и дезинфицирующими средствами, средствами индивидуальной защиты;

снабжение необходимым количеством электронных или инфракрасных термометров, не предполагающих контакта с кожей;

дезинфекция всех помещений и детских площадок;

организация групп для поэтапного приема детей, максимум по 10-12 детей в группе, при этом приоритет у детей 4-6 лет;

пересмотр количества и перепланировка расположения кроватей в спальнях и столов в групповой комнате с соблюдением расстояния не менее одного метра;

утверждение расписания: графика прихода/ухода каждого ребенка с небольшими интервалами во избежание скопления людей при измерении температуры;

составление графика доставки блюд в группы в целях недопущения скопления детей у пищевого блока.

Столичный градоначальник Ион Чебан отметил, что город должен быть полностью готов к возобновлению работы детских садов. Он подчеркнул, что власти находятся в беспрецедентной, сложной ситуации, но делают все, чтобы организовать и адаптировать жизнь к нынешним условиям.

"Я рад, что муниципальные проекты согласованы на национальном, региональном и международном уровнях, это является примером для многих других стран", – заявил он.

Мэр Кишинева также упомянул о том, что муниципальная администрация обязана обеспечить детям право на охрану здоровья и право на образование.

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