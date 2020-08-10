Экологическая обстановка в Молдове все хуже: кто виноват и что делать

Нынешний год выдался необычайно засушливым. Эксперты утверждают, что это связано с общими проблемами загрязнения окружающей среды. Что ждет Молдову в последующие годы?

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Специалисты бьют тревогу: с каждым годом экологическая обстановка в Молдове ухудшается. Безответственность и несознательное отношение человека к природе оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Председатель Экологического общества "Биотика" Габриел Мэрджиняну заявил, что после засушливого года в стране могут наступить еще более сложные времена.

По его мнению, причина этой проблемы комплексная. Она связана с отсутствием взаимодействия между тремя основополагающими компонентами: биоразнообразием, инфраструктурой и традициями.

"Многие люди не имеют элементарных представлений о культуре, традициях, стандартах цивилизованного поведения. Это – корень всех экологических бед. Наши предки с гордостью носили вышиванки, на которых были изображены символы природы. Им с детства прививалась любовь к родному краю, к тому, что их окружает. Соответственно, и отношение к природе было трепетным, уважительным. К сожалению, нам не удалось это сохранить", – рассказал эксперт.

© Sputnik / Osmatesco Габриел Мэрджиняну

По его словам, в современном мире людей мало заботят проблемы экологии.

"Все хотят жить в чистом благоустроенном мире, но никто ничего для этого не делает", – отметил собеседник.

Мэрджиняну считает, что для решения проблемы необходим комплексный подход.

"Каждый раз, когда мы хотим провести очередной водопровод или построить крупный объект, следует рассчитывать риски для окружающей среды. Власти должны держать эту сферу под контролем и централизованно решать, как грамотно организовать лесонасаждения, обеспечить защиту водных ресурсов", – подчеркнул он.

Изменения невозможны и без личного вклада всех граждан: у каждого из нас должно быть ответственное отношение к природе.

"Для этого необходимо поднимать уровень культуры среди населения и много трудиться", – заключил Мэрджиняну.

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