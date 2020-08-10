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Засуха в Молдове

Экологическая обстановка в Молдове все хуже: кто виноват и что делать

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31227745/ekologicheskaya-obstanovka-v-moldove-vse-khuzhe-kto-vinovat-i-chto-delat.html

Нынешний год выдался необычайно засушливым. Эксперты утверждают, что это связано с общими проблемами загрязнения окружающей среды. Что ждет Молдову в последующие годы?

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Специалисты бьют тревогу: с каждым годом экологическая обстановка в Молдове ухудшается. Безответственность и несознательное отношение человека к природе оказывают негативное влияние на окружающую среду.

Свалка бытовых отходов
© Sputnik / Сергей Ермохин
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Председатель Экологического общества "Биотика" Габриел Мэрджиняну заявил Sputnik Молдова, что после засушливого года в стране могут наступить еще более сложные времена.

По его мнению, причина этой проблемы комплексная. Она связана с отсутствием взаимодействия между тремя основополагающими компонентами: биоразнообразием, инфраструктурой и традициями.

"Многие люди не имеют элементарных представлений о культуре, традициях, стандартах цивилизованного поведения. Это – корень всех экологических бед. Наши предки с гордостью носили вышиванки, на которых были изображены символы природы. Им с детства прививалась любовь к родному краю, к тому, что их окружает. Соответственно, и отношение к природе было трепетным, уважительным. К сожалению, нам не удалось это сохранить", – рассказал эксперт.
Gabriel Mărgineanu
© Sputnik / Osmatesco
Габриел Мэрджиняну

По его словам, в современном мире людей мало заботят проблемы экологии.

"Все хотят жить в чистом благоустроенном мире, но никто ничего для этого не делает", – отметил собеседник.  

Мэрджиняну считает, что для решения проблемы необходим комплексный подход.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Osmatesco
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"Каждый раз, когда мы хотим провести очередной водопровод или построить крупный объект, следует рассчитывать риски для окружающей среды. Власти должны держать эту сферу под контролем и централизованно решать, как грамотно организовать лесонасаждения, обеспечить защиту водных ресурсов", – подчеркнул он.

Изменения невозможны и без личного вклада всех граждан: у каждого из нас должно быть ответственное отношение к природе.

"Для этого необходимо поднимать уровень культуры среди населения и много трудиться", – заключил Мэрджиняну.

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