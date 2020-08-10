Экологическая обстановка в Молдове все хуже: кто виноват и что делать

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Специалисты бьют тревогу: с каждым годом экологическая обстановка в Молдове ухудшается. Безответственность и несознательное отношение человека к природе оказывают негативное влияние на окружающую среду.
По его мнению, причина этой проблемы комплексная. Она связана с отсутствием взаимодействия между тремя основополагающими компонентами: биоразнообразием, инфраструктурой и традициями.
"Многие люди не имеют элементарных представлений о культуре, традициях, стандартах цивилизованного поведения. Это – корень всех экологических бед. Наши предки с гордостью носили вышиванки, на которых были изображены символы природы. Им с детства прививалась любовь к родному краю, к тому, что их окружает. Соответственно, и отношение к природе было трепетным, уважительным. К сожалению, нам не удалось это сохранить", – рассказал эксперт.
По его словам, в современном мире людей мало заботят проблемы экологии.
"Все хотят жить в чистом благоустроенном мире, но никто ничего для этого не делает", – отметил собеседник.
Мэрджиняну считает, что для решения проблемы необходим комплексный подход.
Изменения невозможны и без личного вклада всех граждан: у каждого из нас должно быть ответственное отношение к природе.
"Для этого необходимо поднимать уровень культуры среди населения и много трудиться", – заключил Мэрджиняну.
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