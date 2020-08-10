12:09 10 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.23
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Детский сад

Додон предложил открыть детские сады и школы с 1 сентября

© CC0 / Pixabay / RitaE
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1711)
157 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31231956/prezident-rm-predlozhil-otkryt-detskie-sady-i-shkoly-s-1-sentyabrya.html

Глава государства заявил, что на фоне снижения числа новых случаев COVID-19 может быть принято решение о возобновлении работы дошкольных и средних образовательных учреждений.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Детские сады и школы могут быть открыты с 1 сентября. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон утром в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Додон заявил, что хотя эпидемиологическая ситуация остается непростой, в республике отмечено снижение числа новых выявленных случаев COVID-19.

"На прошлой неделе у нас была динамика, которая показывает снижение на 1,3% количества новых зарегистрированных случаев в Молдове, их число составило 2998", - сообщил глава государства

Также, снизился и показатель контагиозности коронавирусной инфекции в Молдове, который равен 1,53.

Шкаф с игрушками в детском саду
© Sputnik / Варвара Гертье
Детсады могут открыться 1 сентября: как они будут работать
Глава государства заявил, что выйдет с предложением к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об открытии детских садов и школ с 1 сентября 2020 года.

Большинство экономических агентов уже вернулись к работе, исключая некоторые предприятия в области развлекательной индустрии, отметил Додон.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала обязательные правила, касающиеся регламента работы и соблюдения противоэпидемической безопасности, которым должны следовать администрация и персонал дошкольных и средних образовательных учреждений.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1711)

По теме

Открытие детских садов в Молдове пройдет в три этапа: подробности
Чебан рассказал, как обеспечат безопасность в детсадах в условиях пандемии
Теги:
коронавирус, Игорь Додон


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться