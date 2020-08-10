Додон предложил открыть детские сады и школы с 1 сентября

Глава государства заявил, что на фоне снижения числа новых случаев COVID-19 может быть принято решение о возобновлении работы дошкольных и средних образовательных учреждений.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Детские сады и школы могут быть открыты с 1 сентября. Об этом сообщил президент Молдовы Игорь Додон утром в понедельник после совместного заседания с премьер-министром Ионом Кику и спикером парламента Зинаидой Гречаной.

Додон заявил, что хотя эпидемиологическая ситуация остается непростой, в республике отмечено снижение числа новых выявленных случаев COVID-19.

"На прошлой неделе у нас была динамика, которая показывает снижение на 1,3% количества новых зарегистрированных случаев в Молдове, их число составило 2998", - сообщил глава государства

Также, снизился и показатель контагиозности коронавирусной инфекции в Молдове, который равен 1,53.

Глава государства заявил, что выйдет с предложением к Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья об открытии детских садов и школ с 1 сентября 2020 года.

Большинство экономических агентов уже вернулись к работе, исключая некоторые предприятия в области развлекательной индустрии, отметил Додон.

Ранее Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья опубликовала обязательные правила, касающиеся регламента работы и соблюдения противоэпидемической безопасности, которым должны следовать администрация и персонал дошкольных и средних образовательных учреждений.

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