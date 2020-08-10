12:09 10 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.23
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Врач. Архивное фото

Власти представили новые данные по ситуации с COVID-19: что изменилось

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1711)
187 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31233637/vlasti-predstavili-novye-dannye-po-situatsii-covid-19-chto-izmenilos.html

Обнародована подробная информация по эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом нового типа. Специалисты отмечают, что доля выздоровевших составляет порядка 70% от общего числа подтвержденных случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 7 962 случая заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в понедельник.

"Уровень смертности приравнивается к 243 на миллион населения. Отмечу, что за последнее время наблюдается рост числа подтвержденных случаев заражения как в регионе, так и в мире. В частности, такая динамика отмечена в странах Балканского региона, и европейских государствах – Испании и других", - отметил специалист.

Как пояснил Чебан, за неделю (с 3 по 9 августа в сравнении с 27 июля по 2 августа - ред.) количество новых подтвержденных случаев сократилось на 1,3%, число выздоровевших снизилось на 22,2%, а количество летальных исходов не изменилось.

Детский сад
© CC0 / Pixabay / RitaE
Додон предложил открыть детские сады и школы с 1 сентября

"Последние три недели наблюдался рост числа подтвержденных случаев, однако этот показатель остается на одном уровне, серьезных колебаний не отмечено. Наибольшие проблемы - в северных регионах страны, где наблюдается отрицательная динамика, и в Кишиневе. Порядка 50% подтвержденных случаев приходятся на молдавскую столицу", - сказал представитель НАОЗ.

По его словам, согласно статистике, к настоящему моменту в стране зарегистрировано 27 660 подтвержденных случаев.

"Доля выздоровевших составляет порядка 70% (19 465 человек – ред.). Остаются активными 26% случаев (7 515 пациентов находятся на лечении), а смертность - 3,1% (848 человек)", - пояснил Чебан.

Он обратил внимание на то, что из числа госпитализированных 442 пациента находятся в тяжелом состоянии.

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна">>>

По словам медика, в целом в 78,4% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 15,3%, а в тяжелой – в 6,3%.  

Алла Токарчук
© Sputnik / Rodion Proca
Токарчук: осенью молдавское здравоохранение может не выдержать нагрузки

Как сообщил Чебан, средний возраст заболевших составляет 46,7 года, в процентном соотношении чаще вирус диагностируют у женщин. Говоря о смертности, глава Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 98,8% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 280 эпизодов. В основном, по его словам, на данный момент речь идет о тех гражданах, которые возвращаются с отдыха из Турции и Украины.

Специалист также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней, однако отметил, что вирус может проявиться в течение 2-14 дней с момента контакта с инфицированным. Поэтому, как считает специалист, важно соблюдать режим самоизоляции.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 1532 ребенка, в том числе новорожденные, а также 229 беременных женщин.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1711)

По теме

В Молдове сотни излечившихся от COVID-19 стали донорами плазмы крови
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев
Как будут проходить занятия в молдавских школах: что выбрали родители


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться