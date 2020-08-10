Власти представили новые данные по ситуации с COVID-19: что изменилось

Обнародована подробная информация по эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом нового типа. Специалисты отмечают, что доля выздоровевших составляет порядка 70% от общего числа подтвержденных случаев COVID-19.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В Молдове на данный момент зафиксировано 7 962 случая заражения коронавирусом нового типа на миллион человек. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в понедельник.

"Уровень смертности приравнивается к 243 на миллион населения. Отмечу, что за последнее время наблюдается рост числа подтвержденных случаев заражения как в регионе, так и в мире. В частности, такая динамика отмечена в странах Балканского региона, и европейских государствах – Испании и других", - отметил специалист.

Как пояснил Чебан, за неделю (с 3 по 9 августа в сравнении с 27 июля по 2 августа - ред.) количество новых подтвержденных случаев сократилось на 1,3%, число выздоровевших снизилось на 22,2%, а количество летальных исходов не изменилось.

"Последние три недели наблюдался рост числа подтвержденных случаев, однако этот показатель остается на одном уровне, серьезных колебаний не отмечено. Наибольшие проблемы - в северных регионах страны, где наблюдается отрицательная динамика, и в Кишиневе. Порядка 50% подтвержденных случаев приходятся на молдавскую столицу", - сказал представитель НАОЗ.

По его словам, согласно статистике, к настоящему моменту в стране зарегистрировано 27 660 подтвержденных случаев.

"Доля выздоровевших составляет порядка 70% (19 465 человек – ред.). Остаются активными 26% случаев (7 515 пациентов находятся на лечении), а смертность - 3,1% (848 человек)", - пояснил Чебан.

Он обратил внимание на то, что из числа госпитализированных 442 пациента находятся в тяжелом состоянии.

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна">>>

По словам медика, в целом в 78,4% случаев болезнь протекает в легкой форме, в средней – в 15,3%, а в тяжелой – в 6,3%.

Как сообщил Чебан, средний возраст заболевших составляет 46,7 года, в процентном соотношении чаще вирус диагностируют у женщин. Говоря о смертности, глава Национального агентства общественного здоровья отметил, что в 98,8% летальных исходов у пациентов наблюдались сопутствующие заболевания. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, составляет в Молдове порядка 66 лет.

Что касается "импорта" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% из общего количества подтвержденных случаев – 280 эпизодов. В основном, по его словам, на данный момент речь идет о тех гражданах, которые возвращаются с отдыха из Турции и Украины.

Специалист также обратил внимание на то, что инкубационный период развития заболевания составляет до пяти дней, однако отметил, что вирус может проявиться в течение 2-14 дней с момента контакта с инфицированным. Поэтому, как считает специалист, важно соблюдать режим самоизоляции.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 1532 ребенка, в том числе новорожденные, а также 229 беременных женщин.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova