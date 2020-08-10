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Авто на парковке

В мэрии Кишинева работают над концепцией платных парковок в городе

© CC0 / Pixabay / manfredrichter
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31233838/primaria-chisinau-rabotayut-nad-kontseptsiey-platnykh-parkovok-v-gorode.html

Мэр Кишинева Ион Чебан призвал ответственных лиц ускорить работу по разработке плана организации парковочных мест в столице Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Несколько экономических агентов сообщили, что готовы инвестировать средства в строительство в Кишиневе платных парковок, в том числе многоэтажных. Об этом заявил вице-мэр Кишинева Виктор Киронда на заседании муниципальных служб столицы, которое состоялось в понедельник.

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Парковка.
© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Мэр Кишинева о ситуации с парковками — хаос и бесконтрольность
По его словам, предстоит определить юридическую формулу для подобных инвестиционных проектов, в том числе с подключением механизмов государственно-частного партнерства.

На этой неделе состоится заседание с участием экспертов, которые обсудят вопросы разработки концепции обустройства системы платных парковок в столице, сообщил Киронда. Рабочей группе предстоит найти новые схемы организации движения общественного транспорта в Кишиневе, установить для каждой улицы зоны, где могут находиться парковки. Среди приоритетов — создание парковок, для которых не потребуется возведение капитальных строений.

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Вице-мэр отметил, что прежде всего изучается потенциал центра города — в периметре Центрального рынка, улицы Митрополит Варлаам, улицы 31 августа 1989 года, а также зоны улица Докучаева - улица Академией.

Экскаватор
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Киронда подчеркнул, что разработка плана размещения платных парковок должна идти параллельно с решением вопроса о схемах движения общественного транспорта.

Мэр Кишинева Ион Чебан, в свою очередь, призвал ответственных за разработку концепции ускорить работу. "Люди ежедневно спрашивают, как продвигаются дела с парковками в Кишиневе", - подчеркнул Чебан.

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Теги:
парковки


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