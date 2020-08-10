COVID-19 в Молдове: вирус подтвердился у нескольких тысяч медработников

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Коронавирус нового типа выявлен у трех с половиной тысяч медработников в Молдове. Об этом заявил представитель Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ), врач-эпидемиолог Алексей Чебан на пресс-конференции в понедельник.

"В общей сложности инфицирован 3531 медицинский работник. Из них врачей - 889, медсестер - 1574, санитаров - 675, вспомогательного персонала - 393", - сообщил специалист.

© Sputnik / Статистика подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом нового типа среди медперсонала

Заболеваемость на 100 сотрудников медсистемы составляет: среди врачей - 9, медсестер - 7,1, санитаров - 6,5, вспомогательного персонала - 3,9.

По статистике, тесты на вирус прошли свыше 12 тысяч работников медучреждений. Только за минувшие семь дней анализы на коронавирус сдали 792 человека.

ВОЗ: коронавирус не имеет сезонного характера, это "одна большая волна">>>

"За последнюю неделю мы наблюдаем некоторый спад числа подтвержденных случаев среди медперсонала. И это несмотря на сохранение показателей подтвержденных случаев среди населения в целом", - отметил Чебан.

В пресс-службе Минздрава Sputnik сообщили, что общее число летальных исходов в связи с осложнениями от COVID-19 среди медработников достигло 29.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova