Чебан: все школы опубликуют информацию о порядке работы с 1 сентября

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Все учебные заведения столицы к 20 августа должны определить свое расписание, по которому они будут работать с 1 сентября, и опубликовать его. Об этом заявил мэр Кишинева Ион Чебан.

По словам градоначальника, каждая школа разместит информацию на своих веб-страницах и ​​на сайте мэрии, чтобы родители и учителя были в курсе происходящего.

Чебан заверил, что муниципальные власти прилагают все усилия, чтобы в учебных заведениях столицы были созданы необходимые условия для их открытия.

Во всех школах и детских садах проведены инспекции. Недостатки, выявленные рабочей группой по проверке качества ремонта в школах и детских садах, должны быть устранены, в противном случае уволят несколько руководителей образовательных учреждений, а также руководителя Главного управления образования, молодежи и спорта, который должен контролировать расходование муниципальных денег.

"Я не позволю некоторым разбогатеть на детях", - заявил мэр Кишинева.

Чебан также сообщил, что столичная администрация разработала план, регулирующий деятельность детских садов в условиях пандемии COVID-19.

Вместе с тем, продолжается съемка онлайн-уроков для платформы educationatieonline.md. В связи с этим мэрия Кишинева обратилась к партнерам по развитию с просьбой помочь городу в приобретении компьютеров. Как уточнил Чебан, пока не хватает около 8 тысяч компьютеров для учеников и 3 тысячи компьютеров для преподавателей.

Мэрия также готовит предложения по организации школьных ярмарок на открытом пространстве.

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