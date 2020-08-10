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Центральный рынок.

Модернизация Центрального рынка в Кишиневе завершится через два года

© Sputnik / Anatolii Kiriak.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31234887/modernizatsiya-tsentralnogo-rynka-v-kishineve-zavershitsya-cherez-dva-goda.html

Визуальный облик торговой площадки, занимающей два квартала в центре молдавской столицы, изменится, будут установлены централизованные системы видеонаблюдения, внедрены службы регистрации экономической деятельности.

КИШИНЕВ, 10 авг — Sputnik. Работы по модернизации Центрального рынка в Кишиневе завершатся через полтора-два года. За это время предстоит постепенно обустроить территорию и прилегающие к нему зоны, заявила на оперативном заседании муниципальных служб вице-мэр столицы Инга Ионесий.

Центральный рынок
© Sputnik / Osmatesco
Чебан: концепция модернизации Центрального рынка готова

Капитальный ремонт на Центральном рынке начнется с водопроводных и канализационных сетей и обеспечения необходимой инфраструктуры. Будет улучшен визуальный вид павильонов рынка и территории в целом, установлены централизованные системы видеонаблюдения, внедрены службы регистрации экономической деятельности, которые позволят исключить коррупционный фактор, заявила вице-мэр.

Мэр столицы Ион Чебан потребовал держать на строгом контроле работы по модернизации главного рынка Кишинева.

"Нам предоставилась возможность преобразить облик рынка, который находится в историческом центре столицы", - сказал градоначальник.

Чебан поблагодарил муниципальных советников и команду архитекторов, которые работали над проектом модернизации объекта. Ожидается, что 11 августа документ будет рассмотрен на заседании мунсовета Кишинева.

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Теги:
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