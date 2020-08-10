Молдова прощается с Юрием Хармелиным: его смерть - серьезная потеря для страны

Официальные лица Молдовы на траурной церемонии заявили, что Юрий Хармелин – человек, который внес большой вклад в культурную жизнь республики.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Прощание с руководителем театра "С улицы Роз" Юрием Аркадьевичем Хармелиным проходит в понедельник в Кишиневе. С самого утра сотни людей приходят к его родному театру, чтобы проститься с человеком, который внес огромный вклад в развитие культуры Молдовы.

© Sputnik / Mihai Caraus. Прощание с руководителем театра "С улицы Роз" Юрием Хармелиным

"Мы все понимаем, что для нашей страны, для молдавской культуры это очень серьезная потеря", - заявил президент Игорь Додон на траурной церемонии.

Глава государства рассказал, что всегда после того, как Хармелин возвращался с лечения из-за рубежа, они созванивались.

"За последние недели было несколько сообщений. Я ему говорил: "Держитесь". А он отвечал: "Пока мы с вами не заложим здание театра, я никуда не уйду". Наша задача в его память сделать так, чтобы этот проект, проект всей его жизни, все-таки был реализован. Это нужно для Молдовы, для его памяти, для каждого из нас. Это была мечта его жизни", - сказал Додон.

По словам президента, Хармелин был настоящим патриотом и государственником. "И это не пустые слова. Он был ценителем все того, что касается молдавской культуры. Спасибо ему за все то, что он сделал для нашего народа, для нашей страны. Спасибо его семье… Вечная ему память", - заключил глава государства.

Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров заявил, что Хармелин – человек, который внес большой вклад в культурную жизнь Молдовы.

"За тот короткий промежуток времени, что ему был отпущен, он создал главное детище своей жизни – театр "С улицы Роз", который носит его имя", - сказал глава Минобразования.

По его словам, после Хармелина останутся многочисленные воспитанники, кем он дорожил, кого он чтил.

"Мне очень жаль, что он так и не успел получить премию стран Содружества. Месяц назад участники заседания международного фонда стран Содружества единогласно проголосовали за Юрия Хармелина. Очень жаль, что он не успел принять участие в спектаклях, которые сейчас начались на открытой сцене и, билеты на которые раскуплены до конца месяца. Жаль, что он не сможет продолжить многие проекты", - сказал Шаров.

Примар Кишинева Ион Чебан отметил, что смерть Хармелина – большая утрата.

"Это было не просто сотрудничество. Он был другом, товарищем, соратником. Он всегда говорил мне: "Все получится. Хороших людей больше, чем плохих. Надо просто работать". Я знаю, что его творчество живет. И будет жить. Мы все должны сделать все возможное и от нас зависящее, чтобы его идеи и его мечты воплотились в конечном итоге – и здание театра существовало", - сказал Чебан.

Биография Юрия Хармелина

Юрий Аркадьевич Хармелин родился в 1954 году. В 1977 году окончил Пятигорский государственный институт иностранных языков по специальности "Преподаватель английского и немецкого языков".

В 1985 году окончил режиссерское отделение Театрального училища им. Б.В. Щукина (ВУЗ) при Государственном академическом театре им. Евг. Вахтангова, Москва.

С 1995 года - основатель и директор авторского учебного заведения — Городского театрального лицея. С 2001 года основатель и ректор Межнациональной академии культуры, театрального искусства и менеджмента, а с 2005 года — декан театрального факультета Славянского университета Молдовы.

В театре работал как режиссер-постановщик, иногда как художник-постановщик и автор многих инсценировок классических произведений, а также переводчик некоторых пьес с английского языка.

За 40 лет работы в театре осуществил свыше 250 постановок русских, советских и зарубежных авторов.

Сделал несколько постановок в Русском драматическом театре им. А.П. Чехова.

Хармелин награжден высшей наградой — Орденом Республики (2017), также он заслуженный деятель искусств, заслуженный деятель образования, кавалер ордена Gloria Muncii.

Помимо этого он почетный гражданин Кишинева, награжден медалью Пушкина и Национальной Премией в области режиссуры имени В. Купчи.

Хармелин скончался 8 августа после тяжелой болезни, с которой он боролся в течение продолжительного времени.

Свое последнее интервью режиссер буквально накануне смерти дал корреспонденту Sputnik. Прочитать его можно здесь.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova