Молдавские правоохранители выявили факты незаконной миграции

Несмотря на объявленные в связи с распространением коронавируса ограничительные меры, выявление фактов незаконной миграции на молдавской границе продолжается.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Незаконные действия лиц, занимающихся организацией пересечения госграницы Молдовы с Румынией, попали в поле зрения молдавских правоохранительных органов. Об этом сообщили в МВД.

Так, работники Службы внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД совместно с сотрудниками Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам предприняли следственные действия в связи с нарушением обусловленных пандемией коронавируса мер чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения.

Как отмечается, были проведены обыски на таможенном посту "Леушены - Албица" в рамках уголовного дела по статье о незаконной миграции, совершенной организованной преступной группой.

В ходе обысков изъяты в том числе мобильные телефоны, документы, денежные средства, а также информационные носители. Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит штраф от 300 до 600 условных единиц или лишение свободы на срок от 2 до 5 лет, отмечает пресс-служба МВД.

Кроме того, компетентные органы расследуют и установят причастность к этим правонарушениям других лиц.

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