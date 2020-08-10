В МИДЕИ рассказали, пострадали ли граждане Молдовы на протестах в Минске

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. У Министерства иностранных дел и европейской интеграции к настоящему моменту нет информации о том, что в ходе протестов, прошедших в ночь на понедельник в Минске, могли пострадать граждане Молдовы. Об этом корреспонденту Sputnik заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"До настоящего времени нет данных о том, что мог пострадать кто-то из граждан Молдовы", - отметили в МИДЕИ.

Протесты начались в некоторых городах Беларуси 9 августа, в день, когда проходили президентские выборы. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Митингующие долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов столицы Беларуси около 3 часов ночи, ситуация с этого периода начала возвращаться в спокойное русло. Тогда же было частично восстановлено движение автомобилей и разблокированы некоторые улицы.

Как сообщили в понедельник в Следственном комитете, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. Участникам и организаторам несанкционированных акций грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси - 9 августа. По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. "Против всех" высказались 6,02% избирателей. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

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