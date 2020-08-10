15:08 10 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.62
  • USD16.60
  • RUB0.23
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске

В МИДЕИ рассказали, пострадали ли граждане Молдовы на протестах в Минске

© Sputnik / Viktor Tolochko
Общество
Получить короткую ссылку
221 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31236825/maeie-rasskazali-postradali-grazhdane-moldova-protest-minsk.html

В Молдавском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали произошедшие в белорусской столице протесты.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. У Министерства иностранных дел и европейской интеграции к настоящему моменту нет информации о том, что в ходе протестов, прошедших в ночь на понедельник в Минске, могли пострадать граждане Молдовы. Об этом корреспонденту Sputnik заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.

"До настоящего времени нет данных о том, что мог пострадать кто-то из граждан Молдовы", - отметили в МИДЕИ.

© REUTERS / Dmitry Brushko/Tut.By
Неспокойная ночь в Беларуси: протесты обернулись столкновениями - фото
14
Протесты начались в некоторых городах Беларуси 9 августа, в день, когда проходили президентские выборы. В Минске силовики применили светошумовые гранаты, слезоточивый газ и водометы. Митингующие долго не расходились, несмотря на то, что некоторым требовалась медицинская помощь. Большая часть протестующих разошлась из центральных районов столицы Беларуси около 3 часов ночи, ситуация с этого периода начала возвращаться в спокойное русло. Тогда же было частично восстановлено движение автомобилей и разблокированы некоторые улицы.

Как сообщили в понедельник в Следственном комитете, по фактам массовых беспорядков и насилия в отношении милиции возбуждены уголовные дела. Участникам и организаторам несанкционированных акций грозит до 8 и 15 лет лишения свободы.

Основной день голосования на президентских выборах в Беларуси - 9 августа. По предварительным данным Центризбиркома, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей. За Светлану Тихановскую проголосовали 9,9%. "Против всех" высказались 6,02% избирателей. В голосовании приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Итоги протестов в Беларуси: действия силовиков и митингующих


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пасека в Молдове
В Молдове в этом году не будет меда: как выживают пчеловоды – фото
Жительница Бейрута, исполнившая на рояле балладу, растрогала Сеть
Жительница Бейрута сыграла балладу в своей разрушенной взрывом квартире
Динамика подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове
Ситуация с COVID-19 в Молдове: динамика подтвержденных случаев

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться