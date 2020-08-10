ЦИК Молдовы назвал имена кандидатов на выборах в сентябре

Меньше месяца до выборов: в Центрибиркоме назвали имена тех, кто поборются за должность главы администрации населенных пунктов Нукарены и Тырнова.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В каждом из населенных пунктов, где 6 сентября пройдут новые местные выборы, зарегистрировано по три кандидата в примары (мэры). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Молдовы в понедельник.

Новые местные выборы пройдут в Нукаренах и Тырнова. Голосование в этих населенных пунктах должно было состояться еще 17 мая, однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Центральная избирательная комиссия приняла решение перенести процедуру на 6 сентября.

Таким образом, на пост примара села Тырнова, Дондюшанского района, рассчитывают:

Виктор Бодорин от Партии социалистов Республики Молдова; Ион Лисник, представляющий Демпартию; Олег Лисник в качестве независимого кандидата.

А в селе Нукарены, Теленештского района за кресло примара поборются:

Сергей Русу от Демпартии; Сергей Лашку, представляющий Либерально-демократическую партию; Юрий Чернолев - от партии "Платформа DA".

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Выборы в этих населенных пунктах организованы из-за перехода предыдущих руководителей местных администраций на посты председателей Дондюшанского и Теленештского районов, соответственно.

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