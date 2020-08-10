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ЦИК

ЦИК Молдовы назвал имена кандидатов на выборах в сентябре

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31237384/cec-moldova-nazval-imena-kandidatov-vybory-sentyabri.html

Меньше месяца до выборов: в Центрибиркоме назвали имена тех, кто поборются за должность главы администрации населенных пунктов Нукарены и Тырнова.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. В каждом из населенных пунктов, где 6 сентября пройдут новые местные выборы, зарегистрировано по три кандидата в примары (мэры). Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии Молдовы в понедельник.

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Новые местные выборы пройдут в Нукаренах и Тырнова. Голосование в этих населенных пунктах должно было состояться еще 17 мая, однако в связи с эпидемиологической ситуацией в стране Центральная избирательная комиссия приняла решение перенести процедуру на 6 сентября.

Таким образом, на пост примара села Тырнова, Дондюшанского района, рассчитывают:

  1. Виктор Бодорин от Партии социалистов Республики Молдова;
  2. Ион Лисник, представляющий Демпартию;
  3. Олег Лисник в качестве независимого кандидата.

А в селе Нукарены, Теленештского района за кресло примара поборются:

  1. Сергей Русу от Демпартии;
  2. Сергей Лашку, представляющий Либерально-демократическую партию;
  3. Юрий Чернолев - от партии "Платформа DA".

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Выборы в этих населенных пунктах организованы из-за перехода предыдущих руководителей местных администраций на посты председателей Дондюшанского и Теленештского районов, соответственно. 

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