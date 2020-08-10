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Военнослужащие Национальной армии.

В Минобороны обсудили итоги весенне-летнего призыва

© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31237704/v-minoborony-obsudili-itogi-vesenne-letnego-prizyva.html

Оборонное ведомство республики провело заседание, где обсудило итоги пополнения рядов Вооруженных сил.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. План по весенне-летнему призыву в ряды Национальной армии выполнен полностью, сообщает Министерство обороны Молдовы.

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© Photo : Facebook / Alexandru Pînzari
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Итоги кампании обсуждались на заседании в понедельник с участием главы Минобороны Александра Пынзаря, бригадного генерала Игоря Горгана, а также командующих территориальными военными центрами и глав военно-административных отделов всех районов страны.

По словам начальника Центра администрирования мобилизационных ресурсов и личного состава Национальной армии полковника Леонида Данилова, с апреля по июль в ряды Вооруженных сил было призвано более 1200 человек - это 100% от установленного правительством плана.

Данилов проинформировал, что в сравнении с предыдущими годами стало больше новобранцев с профессионально-техническим образованием. 

По числу призывников лидируют муниципий Бельцы, а также Каушанский, Страшенский, Сорокский, Унгенский, Хынчештский районы, АТО Гагаузия, Тараклия, военно-административные отделы Дондюшан, Шолданешт, Чимишлии, Резины, Дубоссар, Штефан-Водэ, Сынджерей, Фалешт, Теленешт, Бричан, Глодян, Яловен, Дрокии и Флорешт.

Хороших результатов призыва удалось достичь благодаря тесному сотрудничеству ответственных структур с центральными и местными властями, - подчеркнул глава Минобороны. Александр Пынзарь также высоко оценил уровень подготовки процесса, который проходил в непростых условиях пандемии коронавируса.

Министр обороны Александр Пынзарь вручает диплом военнослужащему
© Photo : Facebook / Ministerul Apărării al Republicii Moldova
Министр обороны Александр Пынзарь вручает диплом военнослужащему.

В знак признательности за хорошую работу министр вручил дипломы группе военнослужащих.

Александр Пынзарь также призвал солдат и офицеров Нацармии проявлять максимум ответственности в контексте борьбы с COVID-19.

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