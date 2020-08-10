Минздрав: подтвержден 181 новый случай инфицирования COVID-19

Общее количество вылечившихся от коронавируса нового типа в Молдове достигло достигло 19 465 человек. Из них более 7 тысяч проходили терапию на дому.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. За последние сутки в Молдове зафиксирован 181 новый лабораторно подтвержденный случай инфицирования COVID-19, из них 10 - в Приднестровье. Об этом сообщили в понедельник в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты.

Зарегистрированы два эпизода импорта инфекции из Румынии и Турции.

По данным ведомства, за сутки проведено 1048 тестов, из них 921 первичных.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в Молдове достигло 27 841.

Коронавирус подтвердился, в том числе, еще у 7 медработников - 3 врачей, 3 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находится 442 пациента (из них 31 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких). Еще 1176 человек - в состоянии средней степени тяжести.

Из больниц выписаны 165 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 19 465 человек.

Также зафиксированы еще два летальных исхода, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 850.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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