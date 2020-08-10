Парламентский диалог: что будут обсуждать социалисты, демократы, PAS и DA

Демпартия призвала к дискуссии на уровне парламентской платформы в четырехстороннем формате по трем ключевым проблемам.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Депутаты-демократы предложили коллегам из фракций Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ), PAS и DA провести дискуссии на уровне парламентской платформы. Встреча запланирована на 11 августа.

Как заявил лидер Демпартии (ДПМ) Павел Филип, в первую очередь предполагается обсудить ситуацию в сельском хозяйстве, вызванную продолжительной засухой. Кроме того, планируется поднять тему свободных и корректных выборов, а также обговорить положение страны в связи с COVID-19.

"Демократическая партия предлагает провести встречу на уровне парламентской платформы в формате ДПМ, ПСРМ, PAS и DA. Повестка дискуссий, которые мы предлагаем, беспокоит не только Демпартию, но и PAS, DA и Партию социалистов. Важнее всего, что эти темы беспокоят граждан", - сказал Филип.

Вице-спикер парламента, глава фракции DA Александр Слусарь сообщил позже, что достигнута договоренность с коллегами из PAS и ДПМ провести встречу во вторник в формате представителей четырех фракций только по проблеме агропроизводителей.

Кроме того, он еще раз подчеркнул необходимость созвать внеочередное заседание парламента, чтобы решить проблемы в области сельского хозяйства страны.

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"Встреча состоится в 10.00. В ней примут участие представители четырех фракций. Скорее всего, затронем все вопросы, но, конечно, основное внимание будет уделено проблемам засухи", - заявил Sputnik глава фракции PAS Игорь Гросу.

По его словам, обсуждения будут проводиться для того, чтобы подготовиться к внеочередному заседанию парламента. "Мы хотим провести заседание как можно скорее. С нашей стороны есть все предпосылки, есть законопроекты", - сказал Гросу.

Глава фракции социалистов Корнелиу Фуркулицэ отметил, что социалисты согласны с проведением встречи на уровне нескольких парламентских партий, чтобы обсудить текущие проблемы. Он также обратил внимание и на то, что ранее к такому диалогу призывал президент страны Игорь Додон.

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"ПСРМ заявляет об открытости к конструктивному общению с любой здоровой политической силой, которая приходит с конструктивными предложениями, в том числе касающимися организации и проведения свободных и справедливых выборов. Однако мы исключаем любой диалог с олигархическими партиями", - отметил Фуркулицэ.

Проблемы сельского хозяйства

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. По словам премьера Иона Кику, ущерб для посевов озимой пшеницы превышает 700 миллионов леев, ячменя – свыше 100 миллионов леев, а рапса достигается порядка 100 миллионов леев.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще с проблемой града.

Помимо сложных погодных условий никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

Между тем, правительство уже выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи. С 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий. Эта денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потерял свыше 60% посевов пшеницы, ячменя и рапса.

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Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

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