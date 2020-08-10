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Предупреждения синоптиков: сразу два "желтых кода" действуют до 14 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1284)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200810/31241384/preduprezhdeniya-sinoptikov-srazu-dva-zheltykh-koda-deystvuyut-do-14-avgusta.html

В республике в силе два метеорологических предупреждения: одно связано с низкой водностью, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действует до 14 августа в некоторых регионах Молдовы.

"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в структуре.

Засуха
© CC0 / Pixabay / ThorstenF
Реки и озера в Молдове засыхают: что говорят гидрологи
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.

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Помимо этого в стране до 14 августа действуют "желтый код" метеоопасности в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. 

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Тема:
Погода в Молдове (1284)

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