Предупреждения синоптиков: сразу два "желтых кода" действуют до 14 августа

В республике в силе два метеорологических предупреждения: одно связано с низкой водностью, а второе - с чрезвычайной пожарной опасностью.
КИШИНЕВ, 10 авг – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба продлила "желтый код" гидрологической опасности в связи с низкой водностью. Предупреждение действует до 14 августа в некоторых регионах Молдовы.
"На малых реках и водоемах Молдовы сохранится низкая водность. Просим экономических агентов и физических лиц рационально использовать водные ресурсы", - отметили в структуре.
Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени. В периоды низкого стока, в течение которого его объемы не превышают 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "желтый код" гидрологической засухи.