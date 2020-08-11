Глава Минюста: какой сюрприз готовит государство осенью судьям и прокурорам

Служители Фемиды, фигурирующие в делах, по которым Молдова проигрывает в ЕСПЧ, будут наказаны материально не только по уголовным делам, но и в случае с дисциплинарных нарушений.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Власти готовятся внедрить более продвинутый механизм, связанный с применением института регресса в контексте обвинительных приговоров в отношении Молдовы со стороны Европейского суда по правам человека. Законопроект должен рассмотреть парламент в окончательном чтении, а Министерству юстиции предоставлены расширенные полномочия при подаче регрессных исков против судей. Срок привлечения к дисциплинарной процедуре составит пять лет.

Глава Минюста Фадей Нагачевский заявил в комментарии радиостудии Sputnik, что нынешний механизм применения института регресса в отношении судей и прокуроров по делам, проигранным Молдовой в ЕСПЧ, не работает. Проект, который предстоит утвердить парламенту осенью, предполагает расширение процедуры привлечения к материальной ответственности судей и прокуроров. Поводом для этого может стать не только уголовный процесс, но и дисциплинарная процедура.

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"Что сейчас происходит? ЕСПЧ рассматривает пять или шесть лет дело и объявляет постановления, а у нас сроки привлечения к дисциплинарной ответственности очень коротки, и применяется срок исковой давности", - сказал Нагачевский.

По его словам, если в ходе уголовного или дисциплинарного процесса будет обнаружена серьезная вина, прямой или косвенный умысел, то у министра юстиции будет возможность в течение трех лет подать регрессный иск. "Даже если истекают сроки по привлечению к отвесности, это не повод прекращать дисциплинарную процедуру", - добавил министр.

В 2019 году Европейский суд по правам человека вынес 54 решения в отношении Молдовы. Большая часть нарушений касается необеспечения судебными инстанциями в стране справедливого процесса. Таким образом, ЕСПЧ обязал республику возместить истцам ущерб в размере 536 196 евро.

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