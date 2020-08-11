Сколько тратят жители Молдовы на покупку жилья в кредит

Чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городах. В основном люди приобретают квартиры, реже - частные дома.

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. За минувшую неделю одобрены еще 23 заявки в рамках государственной программы Prima Casă, а общее число приобретенного на таких условиях жилья достигло 4701. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,36 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий - 1,18 миллиарда леев.

По данным Минфина, 3258 бенефициаров приходится на семьи, а 1443 - неженатые молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,2 года. Средняя площадь жилья, приобретаемого в рамках программы, - 60,05 квадратных метра, а стоимость в среднем — 596,04 тысячи леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 659 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă-2, еще 1750 - в рамках программы Prima Casă-3 и 368 - по программе Prima Casă-4.

"Участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет, который официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране и который располагает доходами из официальных источников. Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", - пояснили в Минфине.

© Sputnik / Статистика по программе Prima Casă

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми смогут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 попадают все официально трудоустроенные граждане вне зависимости от рода деятельности.

Стоимость жилья в Кишиневе

Средняя стоимость одного квадратного метра квартиры в молдавской столице по итогам июля 2020 года осталась на уровне предыдущего месяца - 506 евро. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

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Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на Ботанике достигла 604 евро, на Буюканах – 556 евро, в Центре – 638 евро. На Чеканах стоимость - 577 евро, а на Рышкановке – 590 евро.

Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир на Ботанике - 565 евро, на Буюканах - 522, в Центре - 582. На Рышкановке - 534, а на Чеканах - 532 евро.

В "трешке" цена квадратного метра на Ботанике составила 479 евро, на Буюканах - 441, в Центре - 506, на Чеканах - 450, на Рышкановке – 482 евро.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 442 евро на Ботанике, 402 - на Буюканах, 464 - в Центре, 428 - на Чеканах и 461 евро - на Рышкановке.

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