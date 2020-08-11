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Кондиционер

Безопасны ли кондиционеры в отделениях COVID-19: что говорят власти

© CC0 / Pixabay / matuska
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1716)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200811/31245446/bezopasny-li-konditsionery-otdeleniyakh-covid-19-chto-govoryat-vlasti.html

Эксперты отмечают, что когда температура в отделениях, где лечат пациентов с коронавирусом, превышает определенное значение, это усложняет состояние как больных людей, так и задействованного медперсонала.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Все больничные кондиционеры проходят систему очистки, в том числе и установленные в отделениях для лечения пациентов с COVID-19. Об этом утверждают в Министерстве здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы.

"Сохранение температурных параметров имеет важное значение для ведения дел, включая обеспечение комфорта дежурных медицинских работников в этих отделениях. Когда температура в отделениях COVID превышает определенное значение, это усложняет состояние как пациентов, так и задействованного медперсонала", - отметила глава управления программ в области госпитальной медпомощи Светлана Лупу.

Медик показывает образцы мазка на COVID-19
© AFP 2020 / JACK GUEZ
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По ее словам, все отделения обеспечены кондиционерами. Системы проходят этапы очистки и проверки, и этот момент контролируется на уровне каждого медучреждения. Это ответственность биоинженеров и руководителей больниц - обеспечить безопасность любых устройств, которые есть в больницах.

Всего в Молдове лабораторно подтверждены 27 841 случай инфицирования коронавирусной инфекцией, выздоровели 19 465 пациентов, а 850 скончались. Сейчас лечение от COVID-19 проходят около 7,5 тысячи человек.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1716)

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