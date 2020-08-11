Аграрии вышли на протесты: что они требуют, и о чем их просит полиция

Спустя пару недель после предыдущих манифестаций на юге республики, сельхозпроизводители вновь вышли на протесты. Аграрии требуют пересмотреть механизм предоставления компенсаций и размер этих выплат, освободить их от уплаты налогов, и просят ввести режим ЧП в отрасли.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы во вторник проходят протесты, организованные сельхозпроизводителями. Акция началась, в том числе, в Чимишлии. Десятки аграриев собрались на въезде в Чимишлию. На дороге стоит и сельхозтехника. Люди ждут от властей принятия конкретных решений, которые облегчат положение производителей.

Аграрии просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Кроме того, протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Аграрии просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги, а также освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю, представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

А еще сельхозпроизводители требуют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения. В противном случае аграрии обещают продолжить протесты.

"В связи с объявленными аграриями протестами, которые должны состояться сегодня сразу в нескольких населенных пунктах страны, полиция будет обеспечивать общественный порядок, дорожное движение, а также намерена следить за соблюдением мер по предотвращению распространения COVID-19", - отметили в Генеральном инспекторате полиции МВД республики.

В ведомстве просят участников манифестаций с пониманием отнестись к мерам по обеспечению общественного порядка, соблюдать закон и требования сотрудников правоохранительных органов.

"Чтобы предотвратить распространение вируса COVID-19 и не ставить под угрозу здоровье других граждан, рекомендуем участникам соблюдать социальную дистанцию и находиться в защитных масках", - добавили в полиции.

Во вторник проходит встреча представителей фракций Партии социалистов Республики Молдова, Демпартии, PAS и DA. Основная тема беседы - ситуация в агросекторе и последствия продолжительной засухи. Кроме того, планируется поднять тему свободных и корректных выборов, а также обговорить положение страны в связи с COVID-19. Обсуждения ведутся для того, чтобы подготовиться к внеочередному заседанию парламента.

Проблемы сельского хозяйства

Засуха, зарегистрированная на территории республики с сентября 2019 года по апрель 2020-го, привела к серьезным потерям всего агросектора страны. Ранее премьер Ион Кику заявлял, что ущерб тех, кто высаживал озимую пшеницу, превышает 700 миллионов леев, по ячменю он выше 100 миллионов леев, а по рапсу - порядка 100 миллионов леев.

© Sputnik / Алена Матвеева Как пострадали озимые культуры от продолжительной засухи

Кроме продолжительной засухи отечественный агросектор столкнулся еще и с проблемой града.

Помимо сложных погодных условий никто не отменял пандемический и спровоцированный им экономический кризис.

Между тем, правительство уже выделило 200 миллионов леев на частичное покрытие убытков из-за продолжительной засухи. С 1 августа сельхозпроизводители могут запросить компенсации в Агентстве по интервенциям в сельском хозяйстве для покрытия ущерба, понесенного в результате стихийных бедствий. Эта денежная помощь будет предоставлена предпринимателям, фермерам, сельхозпроизводителям, которые потеряли свыше 60% посевов пшеницы, ячменя и рапса.

Полный список мер денежной поддержки молдавских сельхозпроизводителей>>>

Осенью правительство выступит с дополнительной денежной помощью для выдачи компенсаций по урожаю кукурузы и подсолнечника.

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