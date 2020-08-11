ВОЗ оказала помощь Приднестровью по борьбе с COVID-19

От Всемирной организации здравоохранения в регион поступила первая партия адресной гуманитарной помощи.

ТИРАСПОЛЬ, 11 авг – Sputnik. В Приднестровье по линии Всемирной организации здравоохранения поступила первая партия гуманитарной помощи. В нее вошли средства борьбы с COVID-19: хирургические маски – 121 тысяча штук, респираторы - 35 тысяч, защитные халаты – 3,6 тысячи и защитные очки – 1,6 тысячи.

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о внешнеполитическом ведомстве непризнанной ПМР отметили, что приднестровская сторона выражает признательность Всемирной организации здравоохранения за помощь, оказанную для противодействия распространению COVID-19.

"Мы также подтверждаем свою открытость к дальнейшему сотрудничеству с международным сообществом", - подчеркнули в МИД.

Представители ВОЗ посетили Приднестровье 6 мая 2020 года. В итоге началась совместная работа по определению потребностей региона в средствах борьбы с коронавирусной инфекцией.

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