Молдавские аграрии в отчаянии: одни убытки перед новой посевной кампанией

Сельхозпроивзодители отмечают, что 2020 год выдался крайне сложным. Урожай либо очень плохой, либо его практически нет. А компенсации в 1000 леев за гектар, которые выделяет правительство, недостаточны для покрытия убытков.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Сельхозпроизводители из 14 районов, которые больше всего пострадали от засухи, принимают участие в акциях протеста во вторник. Об этом Sputnik рассказал руководитель агрокооператива в Каушанском районе Валерий Прапорщик.

Сам он принимает участие в манифестации на трассе Каушаны-Кишинев. По его словам, основное требование участников протеста, чтобы правительство объявило чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, чтобы аграрии, понесшие убытки, не были вынуждены в срочном порядке возвращать кредиты.

В некоторых населенных пунктах на юге страны пострадал урожай не только пшеницы, но и кукурузы и подсолнечника, рассказал сельхозпроизводитель. В Кэйнарах посевы подсолнечника уничтожены из-за засухи на 80%. Этот факт официально констатировали на днях члены местной комиссии по чрезвычайным ситуациям. С того момента, как считает собеседник, цифры могли измениться до 90%.

По словам агрария, компенсации в 1000 леев за гектар, которые выделяет правительство, недостаточны для покрытия убытков. И это с учетом того, что на обработку и засев каждого гектара производители потратили 7-8 тысяч леев, а доходов с урожая нет.

Также фермеры просят правительство помочь с закупкой топлива для посевной кампании, которая стартует осенью.

В Чимишлии тоже протестуют. На въезде в населенный пункт собрались десятки аграриев. Выведена сельхозтехника.

"Даже затраты на этот урожай не могу покрыть. Не говорю уже о прибыли. Собрал всего 300 килограммов пшеницы. Кукурузы вообще не будет. Подсолнечника и винограда тоже. О чем можно говорить, когда я засеял сотни гектаров ячменя, потом пришлось перепахать их и засеять кукурузой. Но и кукурузы нет. Перепахиваю снова", - сказал один из вышедших на протест производителей.

У некоторых аграриев не осталось ни топлива, ни посевного материала. В предстоящую осенью сельхозкампанию они входят только с убытками и не выплаченными кредитами. Кто-то уже задумывается о том, а будут ли они продолжать свое дело.

"Как мотивировать людей не бросать работу? За счет чего платить зарплаты, рассчитываться по налогам, кредитам, взятым на посевы, закупать топливо и материалы... Откуда брать деньги", - задается вопросом один из фермеров на протесте в Чимишлии.

Аграрии ждут, что к ним придут представители власти, чтобы они озвучили им свои требования еще раз.

"Если от этого проекта не будет эффекта, значит, направим технику в столицу. Не знаем, как решить вопрос", - сказал другой участник протеста.

Спустя пару недель после предыдущих манифестаций на юге республики, сельхозпроизводители вновь вышли на протесты. Во вторник проходит встреча представителей фракций Партии социалистов Республики Молдова, Демпартии, PAS и DA. Основная тема беседы - ситуация в агросекторе и последствия продолжительной засухи. Кроме того, планируется поднять тему свободных и корректных выборов, а также обговорить положение страны в связи с COVID-19. Обсуждения ведутся для того, чтобы подготовиться к внеочередному заседанию парламента.

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