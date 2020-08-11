Протестующие аграрии временно перекрыли несколько дорог

Аграрии таким образом высказывают свое недовольство отсутствием поддержки со стороны властей в сложной для сельхозпроизводителей ситуации.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Протестующие сельхозпроизводители заблокировали во вторник трассу Кишинев-Каушаны, на юге-востоке республики. Манифестанты при этом пропускают автомобили скорой помощи.

"Мы хотим заблокировать дорогу хотя бы на 20 минут. Мы не нарушаем закон, а отстаиваем свои права. Мы хотим, чтобы нас услышали власти", - заявил сотрудникам правоохранительных органов один из протестующих в Каушанском районе.

В ответ на это представитель полиции отметил, что этим манифестанты только помешают остальным участникам дорожного движения.

Также, по словам протестующих в Каушанах, аграрии перекрыли дорогу в Чимишлии.

Среди требований сельхозпроизводителей: упрощение процедуры предоставления компенсаций и увеличение размера выплат, объявление ЧП в сельском хозяйстве и выдача сертификатов о форс-мажоре, чтобы отстрочить выплаты по кредитам, а также освобождение от уплаты налогов.

Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий из Каушан.

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