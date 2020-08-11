Додон заявил Sputnik: надеемся получить российскую вакцину от коронавируса

Игорь Додон прокомментировал регистрацию российской вакцины от коронавируса - вопрос ее предоставления Молдове обсуждался в рамках недавних встреч главы государства в ходе его визита в Москву.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон выразил надежду, что Кишиневу удастся договорится с Москвой о получении российской вакцины от коронавируса, о регистрации которой заявил во вторник лидер РФ Владимир Путин.

"Мы очень надеемся, что сможем договориться с нашими партнерами о получении Молдовой этой вакцины. Мы уже обсуждали это в рамках моих недавних встреч в Москве", - заявил Додон Sputnik.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора зарегистрирована Минздравом РФ 11 августа. Она стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Согласно информации из государственного реестра лекарственных средств, вакцина будет иметь форму раствора для внутримышечного введения. Срок годности препарата - шесть месяцев. Вакцина показана к применению для профилактики COVID-19 у взрослых от 18 до 60 лет. Предполагается наличие вакцины в перечне жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП).

Уточняется, что "препарат состоит из двух компонентов: компонент I и компонент II. В состав компонента I входит рекомбинантный аденовирусный вектор на основе аденовируса человека 26 серотипа, несущий ген белка S-вируса SARS-CoV-2, в состав компонента II входит вектор на основе аденовируса человека 5 серотипа, несущий ген белка S вируса SARS-CoV-2".

Сама вакцинация должна проходить в два этапа: вначале - компонентом I, через три недели - компонентом II. После введения вакцины пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova