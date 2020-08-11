КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Протестующие сельхозпроизводители разблокировали трассу Кишинев-Каушаны, на юге-востоке республики. Они удерживали ее перекрытой порядка 20 минут.

"Были выявлены несколько нарушений. Вышли из-под контроля некоторые действия со стороны протестующих, что привело к нарушению ими законодательства. Они заблокировали дорогу, а это противоречит закону. Договорились с ними, что они не будут больше совершать подобного рода нарушения", - сказал глава Инспектората полиции Каушан Ион Балкан.

По его словам, на месте протеста дежурят врачи скорой, есть вода и все необходимое для того, чтобы оказать первую помощь в жаркую погоду.

"Некоторые уже обращались за водой и медпопощью", - отметил представитель полиции.

Среди требований аграриев: упрощение процедуры предоставления компенсаций и увеличение размера выплат, объявление ЧП в сельском хозяйстве и выдача сертификатов о форс-мажоре, чтобы отстрочить выплаты по кредитам, а также освобождение от уплаты налогов.

Производители жалуются, что их проблемы не решаются. Многие из них не знают, что делать.

"Почему нам не дают листы о форс-мажорной ситуации? Потому что кому-то это выгодно. Нам придется работать как минимум два года, чтобы отдать долги только за то, что мы вложили в этот урожай", - сказал один из сельхозпроизводителей.

По словам другого агрария, с прошедшей пару недель назад встречи проблемы не были решены.

"Находимся на грани банкротства. Будем протестовать мирно сегодня, завтра, послезавтра. Если нас не услышат, будем перекрывать дороги... Ждем, что власти примут решение. Просим объявить чрезвычайное положение в сельском хозяйстве, решить вопрос с НДС, повысить до трех тысяч леев компенсации за гектар. Если в сентябре не начать сев, практически вся страна находится под угрозой с продовольственной точки зрения", - сказал производитель.

Некоторые манифестанты заявили, что готовы направить технику в Кишинев и продолжить протесты в молдавской столице, если требования аграриев не будут услышаны.

Sputnik Молдова ведет прямую трансляцию с места событий из Каушан. Протесы сельхозпроизводителей проходят не только в этом райне, но и в Унгенах, Хынчештах, Кантемире, Леова и других населенных пунктах страны.

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