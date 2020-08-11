Депутаты обсудили процесс обучения в условиях пандемии: какие решения приняты

Календарное начало нового учебного год еще никогда на нашей памяти не выпадало на период максимальной эпидемической опасности.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. По итогам дискуссий между представителями четырех парламентских фракций принято решение о создании специальной рабочей группы, которая займется решением вопросов, связанных с процессом образования в условиях пандемии COVID-19. Возглавит эту комиссию вице-спикер парламента, депутат от фракции Демпартии, экс-глава Минобразования Моника Бабук.

"Приближается новый учебный год, и перед нами стоят вызовы... Дистанционное обучение, обеспечение условий для учеников и педагогов, а также решение вопросов, связанных с неприятными сюрпризами, которые могут появиться осенью-зимой, станут приоритетом для этой рабочей группы", - сказала Бабук.

Основные проблемы, на которых намерены сфокусироваться члены рабочей группы, - обеспечение условий обучения в ситуации пандемии с финансовой точки зрения. В образовательных учреждениях должны быть дезинфектанты, маски и все самое необходимое, пояснила вице-спикер.

"Обсудим также важность выделения учителям выплат за все дополнительные часы работы... Готовы обговорить и предоставление педагогам августовских премий, которые пока заморожены", - отметила депутат.

Она добавила, что рабочая группа обсудит все принятые министерством образования документы, связанные с началом нового учебного года, а также утвержденные ведомством модели процесса обучения. "Сделаем все, чтобы это затем выполнялось", - заключила Бабук.

Ранее в Минобразования заявляли, что процесс открытия образовательных учреждений в новом учебном году зависит от эпидемической ситуации в стране. Ведомством разработаны семь моделей обучения, которые обсуждались с учителями, родителями, опекунами и даже с учениками.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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