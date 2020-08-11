Доходы шефа Autosalubritate и рабочие без молока: что выявил пожар в Цынцаренах

Недавнее возгорание на полигоне-накопителе всего столичного мусора, обнажило целый ряд проблем. Часть из них изложена в отчете рабочей группы, проводившей проверку. Кишиневский градоначальник отмечает: "выводы совсем не радуют".

КИШИНЕВ, 11 авг — Sputnik. Халатность и непрофессионализм в работе муниципального предприятия Autosalubritate выявили проверяющие. Контроль проводился с 7 по 10 августа, его итоги озвучил примар (мэр) Кишинева Ион Чебан на заседании Муниципального совета столицы во вторник.

Он, в частности, сообщил, что пожар на мусорном полигоне в Цынцаренах повлек за собой большой ущерб для муниципального бюджета, вызвал недовольство жителей близлежащих населенных пунктов из-за густого и едкого дыма. По словам мэра, работы на этом объекте до сих пор идут. Отдельно Чебан коснулся деятельности главы Autosalubritate Евгения Аксентьева.

"В прошлом году он получил 700 тысяч леев. Это означает, что зарплата в месяц составляла 62-64 тысячи леев. Все это делалось в полном несоответствии с законом. Он сам себе назначил несколько премий, в то время как средняя зарплата на предприятии составляет немногим более 12 тысяч леев. Более того, я слышал, что те, кто работает в Цынцаренах на строительстве дамбы, работали также и дома у господина Аксентьева", - написал столичный градоначальник на своей странице в сети Facebook.

Проверка также выявила ряд нарушений, допущенных в отношении работников Autosalubritate. Так, каждому сотруднику должны были выдавать ежедневно по 0,5 литра молока. Однако это молоко, по словам мэра, "превратилось в масло, которое дается на весь год".

Кроме того, хотя у предприятия есть своя оборудованная мойка для автомобилей, с 2019 года услуга, сообщил градоначальник, "предоставляется третьими лицами за дополнительную плату".

С 8 августа Евгения Аксентьева отстранили от занимаемой должности. Основанием послужили отчеты Службы внутренней безопасности и борьбы с коррупцией и Генерального инспектората по ЧС МВД о ситуации на свалке в Цынцаренах. В настоящее время ему грозит отставка.

"Мы сделаем все необходимые процедуры, чтобы Аксентьев не был восстановлен в должности судом. Он поступил хитро - со вчерашнего дня находится на больничном. Обычный трюк чиновников, не желающих добровольно уходить с поста", - подчеркнул Чебан.

Градоначальник заявил, что все материалы по итогам проверки направлены в Национальный антикоррупционный центр и другие контролирующие органы. Им предстоит расследовать деятельность Евгения Аксентьева на посту директора муниципального предприятия Autosalubritate.

В конце июля на мусорном полигоне около села Цынцарены произошло крупное возгорание твердых отходов. Несколько дней пожарные вместе с сотрудниками различных городских управлений боролись с огнем. Мэр Кишинева сообщал, что на оплату услуг по ликвидации пожара, а также его последствий из резервного фонда столичного муниципия было выделено 700 тысяч леев.

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