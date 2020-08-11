Протестующие аграрии намерены отправиться с тракторами и комбайнами в Кишинев

Источники в рядах участников акции сельхозпроизводителей с юго-востока страны, которые перекрывали трассу Кишинев-Каушаны, объявили о том, что в скором времени колонна готова выдвинуться в столицу.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдавские аграрии готовы продолжить протесты в столице, так как власти не ответили на их требования.

Участники акции просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Кроме того, протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Аграрии просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги, а также освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю, представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

А еще сельхозпроизводители требуют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения. В противном случае аграрии обещают продолжить протесты.

Акции проходят сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы.

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