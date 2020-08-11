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Протесты аграриев в Молдове.

Протестующие аграрии намерены отправиться с тракторами и комбайнами в Кишинев

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200811/31253361/protestuyuschie-agrarii-reshili-otpravitsya-traktory-kombayny-chisinau.html

Источники в рядах участников акции сельхозпроизводителей с юго-востока страны, которые перекрывали трассу Кишинев-Каушаны, объявили о том, что в скором времени колонна готова выдвинуться в столицу.

КИШИНЕВ, 11 авг – Sputnik. Молдавские аграрии готовы продолжить протесты в столице, так как власти не ответили на их требования.

Участники акции просят выделить им компенсации в размере 3000 леев за гектар, где были засажены зерновые, пострадавшие во время неблагоприятных погодных условий. Правительство же ранее объявило, что размер частичной помощи за гектар составит 1000 леев.

Протесты аграриев в Молдове.
© Sputnik /
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Производители также требуют упростить процедуру предоставления компенсаций - чтобы деньги выдавались только на основе отчетов комиссий по чрезвычайным ситуациям и местных властей.

Кроме того, протестующие настаивают на объявлении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве в центральных и южных районах страны и выдаче сертификатов о форс-мажоре, чтобы эшелонировать задолженности по кредитам.

Аграрии просят утвердить новый регламент с возможностью восстановления НДС, накопленного за годы, чтобы покрыть долги, а также освободить их от уплаты налогов на зарплату и землю, представить "налоговые каникулы" на первые шесть месяцев 2021 года.

А еще сельхозпроизводители требуют созвать внеочередное заседание парламента, чтобы депутаты приняли соответствующие решения. В противном случае аграрии обещают продолжить протесты.

Акции проходят сразу в нескольких населенных пунктах Молдовы.

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